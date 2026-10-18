مجلس شؤون التعليم والطلاب بجامعة المنصورة يتابع انتظام الدراسة والاستعداد لامتحانات منتصف العام الدراسي

عقد مجلس شؤون التعليم والطلاب بجامعة المنصورة،جلسته رقم (529) برئاسة الدكتور شريف خاطر، رئيس الجامعة، وبحضور أعضاء المجلس، لمتابعة انتظام الدراسة خلال الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2026/2027، والاستعداد لاختبارات منتصف الفصل الدراسي المقرر عقدها خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من نوفمبر، إلى جانب استعراض مبادرة المجلس الأعلى للجامعات لرعاية الطلاب المبتكرين والموهوبين، ومناقشة عدد من الموضوعات المرتبطة بشؤون الطلاب.

واستهل الدكتور شريف خاطر الاجتماع بتكريم الدكتور صالح السيد جمعة سعدة، وكيل كلية الزراعة لشؤون التعليم والطلاب، بمناسبة انتهاء فترة توليه المنصب، حيث أهداه درع قطاع التعليم والطلاب بالجامعة، تقديرًا لجهوده خلال فترة مسؤوليته وإسهاماته في خدمة الكلية ودعم العملية التعليمية بها.

وأعرب الدكتور صالح سعدة عن تقديره للدكتور شريف خاطر على هذا التكريم، موجهًا الشكر إلى قطاع التعليم والطلاب والإدارات المختلفة بالجامعة وكلية الزراعة، لما قدمته من تعاون خلال فترة عمله. كما وجه التحية إلى أعضاء المجلس، معربًا عن اعتزازه بفترة توليه المسؤولية، ومتمنيًا للجامعة مزيدًا من التقدم والنجاح.

وأكد “ خاطر” أهمية متابعة انتظام الدراسة في مختلف الكليات، والعمل على تذليل أي معوقات قد تواجه الطلاب أو أعضاء هيئة التدريس، بما يسهم في استقرار العملية التعليمية وتهيئة الأجواء المناسبة للتحصيل العلمي.

وشدد رئيس الجامعة على ضرورة استعداد الكليات لاختبارات منتصف الفصل الدراسي الأول، المقرر عقدها خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من نوفمبر، وفقًا للخريطة الزمنية المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، مع الالتزام بالقواعد المنظمة لها.

كما أكد على أن رعاية الطلاب وتوفير الخدمات التعليمية والمعيشية والصحية الملائمة تمثل أولوية في منظومة العمل الجامعي، موجّهًا بمتابعة كفاءة الخدمات المقدمة بالمدن الجامعية ومستشفى الطلبة، وضمان وصول الدعم من خلال صندوق التكافل الاجتماعي إلى مستحقيه.

وتابع المجلس تقريرًا حول سير العملية التعليمية، كما استعرض خطاب أمين المجلس الأعلى للجامعات بشأن مبادرة رعاية الطلاب المبتكرين والموهوبين بمؤسسات التعليم العالي، والصادر بشأنها قرار المجلس في جلسته المنعقدة بتاريخ 26 سبتمبر 2026. وتهدف المبادرة إلى اكتشاف المواهب الطلابية ورعايتها في المجالات العلمية والرياضية والفنية وصناعة المحتوى.

وتشمل المبادرة دعم مشروعات الطلاب من خلال مبادرات مركزية وأخرى داخل الجامعات، وإعادة دوري الجامعات الرياضية ورعاية أبطاله، إلى جانب إحياء المسرح الجامعي وتنظيم المهرجانات المسرحية ومهرجان للأفلام القصيرة، فضلًا عن اكتشاف الطلاب الموهوبين في صناعة المحتوى وتدريبهم على إنتاج محتوى هادف.

كما استعرض المجلس أعمال مكتبي التنسيق الإلكتروني والتحويلات بالجامعة للعام الجامعي 2026/2027، بما في ذلك أعداد الطلاب المستجدين المرشحين لكليات الجامعة، وأعداد المتقدمين للتحويل إلى البرامج النوعية، فضلًا عن أعداد الطلاب القدامى المتقدمين إلى مكتب التحويلات المركزي.

واعتمد المجلس المقاصات العلمية لنحو 600 طالب وطالبة من المحولين من كليات مناظرة وغير مناظرة، وفقًا للوائح البرامج الدراسية المختلفة بالكليات للعام الجامعي 2026/2027.

وتناول المجلس قواعد الرأفة بكليات الجامعة للعام الجامعي 2026/2027، وطلب موافاة الإدارة العامة لشؤون التعليم والطلاب بالقواعد الخاصة بكل كلية، تمهيدًا لعرضها على المجلس خلال جلسته المقبلة.

واعتمد المجلس بدء الدراسة ببرنامج بكالوريوس إدارة الفنادق الدولية بنظام النقاط المعتمدة الأوروبية (ECTS)، اعتبارًا من الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2026/2027. كما اعتمد مقترح لائحته الإدارية والمالية باعتباره برنامجًا مزدوجًا بالتعاون مع كلية فاتيل الفرنسية، إلى جانب تحديد المصروفات الدراسية وآلية سدادها.

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