نائب يطالب بضرورة انخراط الشباب في العمل العام وتأهيل نفسه

قال النائب حازم الريان، عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، إننا نريد الشباب أن ينخرط في العمل العام ويبدأ في تأهيل نفسه ، لأننا نخاطب الشباب منذ فترة طويلة ونحن شباب في البرلمان ، وبالتالي هناك أمل لو كلا مننا عمل على نفسه سيكون له شأن في المجتمع.

وأضاف الريان في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن محورنا هو أن نعطي الثقة للشباب ونتواصل معهم بشكل مباشر وقريب ، بحيث يكون هناك تشجيع للشباب ، خاصة وأن الشباب لديه في الفترة الحالية فتور عن المشاركة السياسية.

وأشار عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب إلى أن محور الشباب والرياضة في منتدى مصر سيتم العمل عليها ، وستكون هناك ورشة سيتم الاستماع فيها إلى مقترحات الشباب ورؤيتهم ، لأنه منتدى حواري يتم الاستماع فيها إلى الآراء وتوجيهات الرئيس السيسي.

وأوضح أن التواصل المباشر في منتدى مصر يغطي الفجوة الموجودة في الإعلام لا توصل إلى الشباب ، والآن الشباب تحصل على كل المعلومات عن طريق السوشيال ميديا ولا أحد يفتح التليفزيون أو كتاب ، وحينما يتعامل مع المسئولين سيكون لديه وعي حقيقي ويعرف حجم التحديات.

وتبدأ فعاليات المنتدى الاثنين 19 أكتوبر، بمحور بناء الإنسان، الذي يركز على التعليم والشباب والرياضة والثقافة، باعتبارها ملفات أساسية في إعداد الأجيال الجديدة وتطوير مهاراتها وتوسيع فرص المشاركة والإبداع.

وتشمل الموضوعات المدرجة في أجندة اليوم جلسات تناقش ما يتعلمه الطلاب ومدى تأهيلهم للمستقبل، ودور الشباب والرياضة في صناعة التأثير، إلى جانب الثقافة ومنظومة القيم الاجتماعية.

وتهم هذه المناقشات الأسر والطلاب والشباب والمعلمين والعاملين في مجالات التعليم والتدريب والثقافة، خاصة في ظل أهمية الربط بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل.

وتبرز التساؤلات بشأن سبل تحسين جودة التعليم، وتوسيع فرص التدريب واكتشاف المواهب، ودور المؤسسات التعليمية والثقافية في تأهيل الشباب للمشاركة في التنمية.