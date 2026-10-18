وكيل صحة الأقصر يتفقد وحدتين بالزينية ويوجه بصيانة عيادة الأسنان والمعمل

أجرى الدكتور أحمد أبو العطا، وكيل وزارة الصحة بالأقصر، جولة ميدانية بوحدتي جاد الكريم وسالم مكي الصحيتين التابعتين لإدارة الزينية الصحية، لمتابعة انتظام العمل والوقوف على مستوى الخدمات العلاجية والوقائية المقدمة للمواطنين، والتأكد من توافر الأدوية والأمصال والمستلزمات الطبية.

رافق وكيل الوزارة، خلال الجولة الدكتور أحمد العديسي، حيث شملت المتابعة مراجعة انتظام تواجد الأطباء والفرق الإدارية، والاطمئنان على سير العمل بخدمات تنظيم الأسرة والمبادرات الرئاسية داخل الوحدتين.

وخلال تفقد وحدة جاد الكريم الصحية، تابع وكيل الوزارة توافر الأدوية وانتظام تقديم الخدمات، كما تفقد غرفة الأسنان والمعمل، ووجّه بالتنسيق بين إدارة طب الأسنان بالمديرية والإدارة الصحية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لصيانة كرسي الأسنان، إلى جانب مراجعة احتياجات المعمل والعمل على توفير المستلزمات المطلوبة بالتنسيق مع إدارة المعامل بالمديرية.

وامتدت الجولة إلى وحدة سالم مكي الصحية، حيث جرى التأكد من توافر الأمصال ومخزون مناسب من الأدوية، وانتظام وجود الطبيب البشري والطاقم الإداري، فضلا عن متابعة خدمات تنظيم الأسرة والتأكد من انتظام تقديمها للمواطنين.

كما تابع وكيل وزارة الصحة انتظام التطعيمات الروتينية ومعدلات التغطية، للتأكد من استمرار تقديم الخدمات الوقائية ووصولها إلى المستهدفين بكفاءة.

وفي ختام الجولة، جرى التأكيد على التنسيق بين الإدارة الصحية ومجلس مركز ومدينة الزينية لتهذيب الأشجار المحيطة بالوحدات الصحية، وتحسين البيئة المحيطة بالمنشآت.