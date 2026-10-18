عقب انسحاب بطل غينيا الاستوائية.. اتحاد العاصمة يتأهل لدور المجموعات بالكونفدرالية

تأهل فريق اتحاد العاصمة الجزائري لدور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية عقب انسحاب منافسه ذا بانثرز، قبل مباراتي الدور التمهيدي الثاني، بسبب مروره بأزمة مالية.

وأعلن ذا بانثرز انسحابه من البطولة بسبب الازمة المالية التي واجهها خلال الأدوار التمهيدية ليحصل اتحاد العاصمة حامل لقب النسخة الأخيرة، على بطاقة العبور.

وأكد ذا بانثرز، في بيان رسمي أن عدم امتلاكه ملعبًا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم لاستضافة مبارياته في غينيا الاستوائية وضعه أمام نفقات مرتفعة بسبب السفر والإقامة واستئجار الملاعب.