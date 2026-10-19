بالأسود.. ريهام حجاج تبهر متابعيها في أحدث جلسة تصوير

شاركت الفنانة ريهام حجاج ، متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الإنستجرام، بصور جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

إطلالة ريهام حجاج

تألقت ريهام حجاج في الصور بإطلالة مميزة، حيث ظهرت مرتدية فستان طويل من الخلف وقصير من الأمام واتسم باللون الأسود المصنوع من القماش الستان الذي لا يحمل أي تطريزات أو نقوشات.

وأكملت ريهام حجاج إطلالتها بنظارة شمس سوداء اللون مع بعض الإكسسوارات المتناسقة مع الفستان، فيما ارتدت كلاتش صغير الحجم باللون الفضي، وانتعلت حذاء أنيق باللون الأسود وذا كعب عالي.

أما من الناحية الجمالية، بدت ريهام حجاج بخصلات شعرها الأشقر المموج المنسدله على كتفيها، ووضعت ميكاجا جذابا مرتكزا على الألوان الهادئة للغاية.