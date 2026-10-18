تفاصيل مقـ.ـتل مالك جراج بطعنة سددها له جامع خردة بالهرم

قررت النيابة العامة بالجيزة، حبس جامع خردة لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل مالك جراج بمنطقة الهرم، بعدما سدد له طعنة نافذة في الصدر باستخدام سلاح أبيض «مطواة»، إثر خلاف نشب بينهما بسبب اعتراض المجني عليه على جمع المتهم الخردة أمام الجراج، كما أمرت النيابة بتشريح الجثمان لبيان سبب الوفاة، والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة.

خلاف على جمع الخردة ينتهي بجريمة قتل

وكشفت التحقيقات، أن مشادة كلامية نشبت بين المجني عليه والمتهم، بعدما اعترض مالك الجراج على قيام جامع الخردة بجمع الخردة أمام المكان، وسرعان ما تطورت المشادة إلى مشاجرة، أخرج خلالها المتهم سلاحًا أبيض «مطواة»، وسدد طعنة نافذة للمجني عليه في منطقة الصدر، أسقطته غارقًا في دمائه.

وأضافت التحقيقات، أن الطعنة التي تلقاها المجني عليه أودت بحياته، فيما فر المتهم من موقع الحادث عقب ارتكاب الجريمة، في محاولة للهروب من المساءلة القانونية.

ضبط المتهم بعد 3 ساعات من الجريمة

وبدأت الأجهزة الأمنية ، جهودها لكشف ملابسات الواقعة وتحديد مكان هروب المتهم، وتمكنت من ضبطه بعد نحو 3 ساعات من ارتكاب الجريمة، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وأرشد عن السلاح الأبيض المستخدم في الاعتداء على المجني عليه.

وجرى نقل جثمان المجني عليه إلى مشرحة المستشفى، وتحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، وأصدرت قراراتها المتقدمة، مع استمرار التحقيق لكشف جميع ملابسات الجريمة.