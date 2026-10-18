خالد سليم يكشف تفاصيل أزمته الصحية.. هل يضطر للاعتذار عن حفلات مهرجان الموسيقى العربية؟

كشف الفنان خالد سليم عن آخر تطورات حالته الصحية، بعد تعرضه مؤخرًا لالتهاب في الرئة صاحبه سعال شديد تسبب له في إجهاد ومعاناة ملحوظة، مشيرًا إلى أنه بدأ مرحلة التعافي، إلا أن تحسن حالته يسير ببطء رغم اطمئنانه إلى نتائج الفحوصات والتحاليل الطبية.

وأوضح خالد سليم أن حالته لا يصاحبها ارتفاع في درجة الحرارة أو مشكلات صحية أخرى، باستثناء الأعراض المرتبطة بالصدر، لافتًا إلى أن الالتهاب تسبب له في متاعب كبيرة، رغم وصفه للحالة بأنها بسيطة.

خالد سليم يتحدث عن معاناته مع السعال الشديد

وتحدث الفنان عن الصعوبات التي واجهها خلال الفترة الماضية بسبب شدة السعال، مؤكدًا أن الكحة كانت مرهقة للغاية، ووصل تأثيرها إلى إصابة حلقه بجروح، فضلًا عن شعوره بزيادة حدة الالتهاب مع استمرار الأعراض.

وأشار إلى أنه لا يزال في مرحلة التعافي، لكن بطء التحسن يجعله غير قادر على تحديد موعد واضح لاستعادة حالته الصحية بصورة كاملة، خاصة في ظل استمرار الأعراض التي تؤثر على راحته وقدرته على ممارسة نشاطه بصورة طبيعية.

هل يشارك خالد سليم في مهرجان الموسيقى العربية؟

وتأتي الأزمة الصحية التي يمر بها خالد سليم بالتزامن مع استعداده لإحياء حفلتين ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية، وهو ما يثير التساؤلات بشأن مدى قدرته على استعادة لياقته قبل موعد الحفلتين.

وتتطلب المشاركة في الحفلات الغنائية جاهزية صوتية وبدنية، خاصة أن استمرار السعال ومشكلات الصدر قد يؤثران على أداء المطرب، ما يجعل تعافيه خلال الفترة المقبلة عاملًا مهمًا في تحديد مدى استعداده للوقوف على المسرح.

وأكد خالد سليم أنه لا يستطيع حتى الآن تحديد نسبة التحسن التي قد يصل إليها قبل موعد الحفلتين، موضحًا أن الأمر يتوقف على تطورات حالته الصحية وسرعة استجابته للتعافي خلال الأيام المقبلة.