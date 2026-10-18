اللواء عادل العمدة: مجلس الدفاع الوطني يحدد أطر التحرك المصري لدعم السعودية

أكد اللواء عادل العمدة، نائب مدير كلية الدفاع الوطني السابق بالأكاديمية العسكرية، أن مجلس الدفاع الوطني يضطلع بدور محوري في حماية أمن البلاد ومناقشة الملفات المرتبطة بالأمن القومي، موضحًا أن المجلس يُؤخذ رأيه في ما يتعلق بإيفاد قوات مصرية خارج حدود الدولة.

العلاقات بين البلدين والحرص على حماية أمن المملكة

وأوضح العمدة، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» والمذاع عبر قناة صدى البلد، أن مجلس الدفاع الوطني أكد تقديم الدعم الكامل للمملكة العربية السعودية، في إطار العلاقات بين البلدين والحرص على حماية أمن المملكة واستقرارها.

دور القوات المسلحة المصرية

وشدد على أن تقديم الدعم للسعودية لا يعني بالضرورة إعلان الحرب، موضحًا أن دور القوات المسلحة المصرية- حال مشاركتها- سيكون دفاعيًا، وفقًا لطبيعة المهمة والأطر المنظمة لها.

اعتبارات الأمن القومي

وأضاف أن مصر مستعدة لتقديم أشكال الدعم الممكنة للمملكة، مؤكدًا أن المواقف المصرية تنطلق من اعتبارات الأمن القومي، إلى جانب الروابط العربية والتاريخ المشترك بين البلدين.