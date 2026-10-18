اللواء عادل العمدة يكشف أشكال الدعم المصري للسعودية.. أسلحة وتقنيات متقدمة قبل خيار القوات

كشف اللواء عادل العمدة، نائب مدير كلية الدفاع الوطني السابق بالأكاديمية العسكرية، عن تعدد صور الدعم التي يمكن أن تقدمها مصر للمملكة العربية السعودية، مشيرًا إلى أن المساندة العسكرية لا تقتصر على إرسال القوات، وإنما تشمل خيارات أخرى تتناسب مع طبيعة التحديات والاحتياجات الدفاعية.

توفير المعدات والأسلحة والذخائر اللازمة

وأوضح العمدة، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» والمذاع عبر قناة صدى البلد، أن الدعم قد يبدأ بإيفاد مستشارين عسكريين لتقديم الخبرات والمعلومات، أو توفير المعدات والأسلحة والذخائر اللازمة، وفقًا للاحتياجات المطروحة.

وأضاف أن مصر تمتلك إمكانات تكنولوجية وعسكرية متقدمة يمكن الاستفادة منها في دعم القدرات الدفاعية السعودية، ومن بينها أنظمة الدفاع الجوي ووسائل التشويش والتقنيات العسكرية المتخصصة.

اختيار شكل المساندة

وأشار إلى أن خيارات الدعم تتدرج وفقًا لمتطلبات الموقف، وصولًا إلى احتمال إرسال قوات، باعتباره أحد الخيارات التي تأتي في مرحلة لاحقة، مؤكدًا أهمية تحديد طبيعة المهمة والاحتياجات المطلوبة قبل اختيار شكل المساندة.

الاستعداد لتقديم المساعدة

وأكد العمدة أن السياسة المصرية تقوم على عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى، مع الاستعداد لتقديم المساعدة بصورة إيجابية عندما يكون هناك طلب للتدخل، وبما يتوافق مع المصالح الوطنية والضوابط المنظمة للتحرك المصري.