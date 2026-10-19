الأهلي: جماهيريتنا لن تتأثر بالغياب عن دوري أبطال إفريقيا

أكد أحمد حسام عوض، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، أن شعبية القلعة الحمراء لن تتأثر بغياب الفريق عن المشاركة في بطولة دوري أبطال إفريقيا، مشددًا على أن الجماهير تمثل الركيزة الأساسية لقوة النادي ومكانته على المستويين المحلي والقاري.

وأوضح عوض أن جماهيرية الأهلي تمثل عنصرًا رئيسيًا في قوة علامته التجارية، مؤكدًا أن غياب الفريق عن البطولة الإفريقية لا يمكن أن يؤثر بصورة جوهرية على القاعدة الجماهيرية الكبيرة التي يتمتع بها النادي، رغم أهمية المشاركات القارية من الناحية التسويقية والتجارية.

وقال عضو مجلس إدارة الأهلي إن الرعاة والشركات التجارية يهتمون بصورة كبيرة بقيمة العلامة التجارية للأندية، إلى جانب حجم المشاركات في البطولات المختلفة، وهو ما يجعل الظهور في المسابقات القارية عاملًا مهمًا في تعزيز العوائد المالية.

وأضاف أن الأهلي يمتلك مقومات كبيرة تساعده على الحفاظ على مكانته التسويقية، بفضل جماهيريته الواسعة وتاريخه الحافل بالإنجازات والبطولات، مؤكدًا أن الغياب عن دوري أبطال إفريقيا لن يغير من قوة ارتباط الجماهير بالنادي.

وأشار عوض إلى أن الأهلي لديه القدرة على تحقيق عوائد مالية أكبر مما يحققه حاليًا، موضحًا أن العمل مستمر من أجل استغلال الإمكانات المتاحة بصورة أفضل، بما يسهم في زيادة الموارد المالية وتعزيز الاستفادة التجارية من العلامة التجارية للنادي.

وتطرق أحمد حسام عوض إلى ملف تذاكر المباريات في مصر، مؤكدًا أن المنظومة الحالية تحتاج إلى مزيد من التطوير لتحقيق عوائد مالية أكبر للأندية، فضلًا عن تحسين تجربة الجماهير قبل المباريات وأثناء حضورها في المدرجات.

وشدد على أهمية إعادة النظر في تجربة دخول الاستادات، والعمل على تذليل العقبات التي تواجه المشجعين، بما يضمن توفير تجربة أكثر سهولة وتنظيمًا للجماهير.

واختتم عوض تصريحاته بالتأكيد على أن تطوير منظومة التذاكر وتحسين الخدمات المقدمة للمشجعين يمثلان خطوة مهمة نحو تعزيز الموارد المالية للأندية، والاستفادة من الشعبية الكبيرة التي تتمتع بها كرة القدم المصرية