5 جرائم تؤدي إلى سقوط طلب اللجوء لمصر طبقا للقانون

يهدف قانون تنظيم أوضاع الأجانب اللاجئين في مصر إلى وضع تنظيم قانوني شامل لأوضاع اللاجئين داخل مصر، يحدد حقوقهم والتزاماتهم بما يتماشى مع الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها مصر.

ويسعى القانون إلى ضمان تقديم كافة أشكال الدعم والرعاية للمستحقين، مع تحقيق التوازن بين الالتزامات الدولية وحماية الأمن القومي.

ومن أجل تحقيق هذه الأهداف، ينص القانون على إنشاء "اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين"، التي ستتولى متابعة وتنظيم قضايا اللاجئين في مصر.

ويستعرض “صدى البلد” عدد من الجرائم التي تسقط طلب اللجوء.

سقوط طلب اللجوء

حدد قانون لجوء الأجانب، عددا من الجرائم التي تسقط طلب اللجوء، بينها:

أسباب جدية لارتكابه جريمة ضد السلام أو الإنسانية أو جريمة حرب.

إذا ارتكب جريمة جسيمة قبل دخوله جمهورية مصر العربية.

إذا ارتكب أي أعمال مخالفة لأهداف ومبادئ الأمم المتحدة.

إذا كان مدرجاً على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين داخل جمهورية مصر العربية وفقًا للقانون.

إذا ارتكب أي أفعال من شأنها المساس بالأمن القومي أو النظام العام.