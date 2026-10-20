رئيس أكاديمية الفنون تشهد مناقشة رسالة دكتوراه بالمعهد العالي للموسيقى

شهدت الدكتورة نبيلة حسن، رئيس أكاديمية الفنون، مناقشة رسالة الدكتوراه المقدمة من الباحثة عبير إبراهيم حنفي محمد، وذلك بقاعة أبو بكر خيرت بالمعهد العالي للموسيقى «الكونسرفتوار» في إطار حرص أكاديمية الفنون على دعم البحث العلمي والارتقاء بالدراسات الموسيقية المتخصصة.



وجاءت الرسالة بعنوان: «منهج مقترح لمادة الصولفيج لإضافة ما استُحدث في موسيقى القرن العشرين»، حيث تتناول موضوعًا يرتبط بتطوير تدريس مادة الصولفيج ومواكبة المستجدات التي شهدتها الموسيقى خلال القرن العشرين.

وتشكلت لجنة المناقشة والحكم من الدكتورة نهاد عبد السلام، الأستاذ المتفرغ بقسم الصولفيج ورئيس قسم الصولفيج بالكونسرفتوار سابقًا، مشرفًا أساسيًا ومقررًا، والدكتورة حنان أبو المجد، الأستاذ المتفرغ بقسم علوم الموسيقى وعميد الكونسرفتوار سابقًا، مشرفًا مشاركًا، والدكتورة أماني سعد، الأستاذ المتفرغ بقسم الصولفيج ووكيل الكونسرفتوار سابقًا، مناقشًا من الداخل، والدكتورة أميرة فرج، الأستاذ المتفرغ بقسم الصولفيج والارتجال والإيقاع الحركي بكلية التربية الموسيقية، مناقشًا من الخارج.

وأُقيمت المناقشة يوم السبت الموافق 17 أكتوبر 2026، في تمام الساعة الواحدة ظهرًا، بحضور عدد من أعضاء هيئة التدريس والمهتمين بالبحث الموسيقي بأكاديمية الفنون.

وتأتي هذه المناقشة في سياق الدور العلمي والأكاديمي الذي تضطلع به أكاديمية الفنون من خلال معاهدها المتخصصة، وفي مقدمتها المعهد العالي للموسيقى «الكونسرفتوار»، في دعم الباحثين، وتشجيع الدراسات العلمية المتخصصة، وتعزيز البحث والتطوير في مجالات الموسيقى وعلومها، بما يسهم في إثراء المعرفة الموسيقية وتطوير مناهج التعليم الموسيقي.