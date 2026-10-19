نجاح دبلوماسي مصري جديد.. إعادة انتخاب السفيرة ماهي عبد اللطيف بهيئة حقوق الإنسان بالتعاون الإسلامي

أسفرت جهود وزارة الخارجية عن إعادة انتخاب السفيرة ماهي عبد اللطيف لعضوية الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي بأغلبية كبيرة حيث حصلت على أعلى عدد أصوات ضمن المجموعة العربية في انتخابات الهيئة التي عُقدت يوم ١٨ أكتوبر ٢٠٢٦ على هامش الدورة ٥٢ لمجلس وزراء خارجية المنظمة، وذلك في إطار التحرك الدبلوماسي المصري الهادف إلى توسيع نطاق المشاركة المصرية في المنظمات الدولية.

يؤكد هذا الفوز حجم الثقة والتقدير للدور المصري في دعم العمل الإسلامي المشترك وتعزيز التعاون في مجال حقوق الإنسان، فضلاً عما تتمتع به الكفاءات الدبلوماسية المصرية من خبرة ومصداقية وقدرة على الإسهام الفاعل في أعمال الهيئات الدولية والإقليمية.