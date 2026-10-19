محافظ أسيوط: دعم صغار المزارعين وتعزيز التحول نحو الزراعة الموجهة للسوق

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، أهمية التوسع في تطبيق أساليب الزراعة الحديثة التي تربط الإنتاج باحتياجات الأسواق، بما يسهم في تحسين العائد الاقتصادي لصغار المزارعين، ورفع كفاءة استغلال الموارد الزراعية، ودعم جهود التنمية الزراعية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المزارعين.

وأوضح المحافظ أن مديرية الزراعة بأسيوط، بقيادة المهندس محمد عبد الرحمن، وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، شاركت في تنفيذ ورشة عمل لمديري الإدارات الزراعية، بالتعاون مع مشروع الزراعة الموجهة نحو السوق "إيسماب"، التابع للوكالة اليابانية للتعاون الدولي "جايكا"، وذلك بقاعة الشهيد محمود أحمد فهمي بمبنى التعاون الزراعي، وبمشاركة مديري الإدارات الزراعية والإرشادية والتعاونية، لاستعراض منهجية المشروع ونتائجه وتعزيز تطبيقها ميدانيًا.

وأشار اللواء محمد علوان إلى أن المشروع يمثل نموذجًا متطورًا للإرشاد الزراعي، يقوم على الانتقال من مفهوم "أنتج ثم بع" إلى "أنتج لكي تبيع"، من خلال تعريف المزارعين باحتياجات المستهلكين وآليات العرض والطلب، ومساعدتهم على اختيار المحاصيل المناسبة والتخطيط للإنتاج وفقًا لمتطلبات السوق، بما يعزز فرص التسويق وتحقيق عوائد اقتصادية أفضل.

وأضاف المحافظ أن المشروع يستهدف بناء قدرات صغار المزارعين وتمكينهم من دراسة الأسواق، وتعزيز التعاون بينهم وبين التجار، بما يسهم في تقليل الفاقد من المحاصيل، وتحسين كفاءة التسويق، ودعم سلاسل القيمة الزراعية، وتحقيق الاستفادة المثلى من الموارد المتاحة.

وتضمنت ورشة العمل عرضًا فنيًا قدمه هاتا، مدير المشروع الياباني، تناول منهجية المشروع والنتائج المحققة خلال الدورتين الثانية والثالثة، إلى جانب استعراض قصص نجاح وتجارب المزارعين والسيدات المشاركات، وعرض فيديوهات إرشادية توضح التجارب المختلفة والنتائج المستهدفة.

وشدد محافظ أسيوط على أهمية استمرار التنسيق بين مديرية الزراعة وفرق العمل المصرية واليابانية، وتوفير الدعم الفني اللازم، وتعزيز التكامل بين الإرشاد والتعاون الزراعي، وتذليل معوقات التنفيذ، بما يدعم تطوير القطاع الزراعي، ويعزز فرص صغار المزارعين في تحسين الإنتاج والتسويق وزيادة العائد الاقتصادي.