أسيوط: فحص وعلاج 1643 حالة من الماشية خلال قافلة بيطرية بقرية الزاوية

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، أهمية تنظيم القوافل البيطرية المجانية بالقرى والنجوع، لما تقدمه من خدمات علاجية وإرشادية تسهم في الحفاظ على الثروة الحيوانية والداجنة، ودعم المربين وتخفيف الأعباء عنهم، مشيرًا إلى أن هذه القوافل تعزز جهود الدولة في تنمية الريف وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال التعاون بين المؤسسات التنفيذية والجامعات، والاستفادة من الخبرات العلمية في خدمة المجتمع.

وأوضح المحافظ أن مديرية الطب البيطري بأسيوط، برئاسة الدكتور جمال سيد أحمد، مدير عام المديرية، شاركت في تنفيذ قافلة بيطرية بقرية الزاوية التابعة لمركز أسيوط، بالتعاون مع كلية الطب البيطري باحدى الجامعات الخاصة وبمشاركة نخبة من أطباء المديرية وأعضاء هيئة التدريس والطلاب، في إطار تعزيز التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والخدمية وتقديم الرعاية البيطرية للمربين بالمناطق الريفية.

وأشار اللواء محمد علوان إلى أن القافلة حققت نتائج ملموسة، حيث جرى فحص وعلاج 890 رأسًا من الماشية والدواب، إلى جانب علاج 753 حالة من الدواجن، بإجمالي 1643 حالة، بما يعكس أهمية التوسع في تنظيم القوافل البيطرية والوصول بالخدمات المتخصصة إلى المربين في القرى، والمساهمة في الحفاظ على الثروة الحيوانية والداجنة باعتبارها أحد مقومات الإنتاج الزراعي والاقتصاد الريفي.

وأضاف المحافظ أن القوافل البيطرية لا تقتصر على تقديم العلاج، بل تمتد لتشمل توعية المربين بأساليب الرعاية والتربية السليمة، ورفع مستوى الوعي بطرق الحفاظ على صحة الحيوانات والوقاية من الأمراض، بما يساعد على تقليل الخسائر وتحسين الإنتاجية، ويعزز قدرة الأسر الريفية على مواصلة أنشطتها الإنتاجية.

وشدد محافظ أسيوط على استمرار دعم جهود مديرية الطب البيطري بالتعاون مع المؤسسات الجامعية والجهات المعنية، لتنفيذ المزيد من القوافل والوصول إلى أكبر عدد ممكن من القرى، مؤكدًا أن التكامل بين الخبرة العلمية والعمل الميداني يمثل ركيزة مهمة لدعم التنمية الريفية المستدامة، وتحقيق الاستفادة المباشرة للمواطنين، والحفاظ على الثروة الحيوانية والداجنة بمحافظة أسيوط.