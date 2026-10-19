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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس جامعة أسيوط يتفقد مركز تطوير نظم المعلومات الإدارية ويتابع مشروعات التحول الرقمي

رئيس جامعة أسيوط يتفقد مركز تطوير نظم المعلومات الإدارية ويتابع مشروعات التحول الرقمي
رئيس جامعة أسيوط يتفقد مركز تطوير نظم المعلومات الإدارية ويتابع مشروعات التحول الرقمي
إيهاب عمر

أجرى الدكتور أحمد عبد المولى، رئيس جامعة أسيوط، اليوم الإثنين،جولة تفقدية بمركز تطوير نظم المعلومات الإدارية بالجامعة، لمتابعة سير العمل والمشروعات والخدمات الرقمية التي يقدمها المركز، في إطار جهود الجامعة لتطوير بنيتها التكنولوجية وتحسين الخدمات المقدمة لمنتسبيها، وذلك بحضور الدكتور علي حسين، مدير المركز.

وشملت الجولة تفقد مركز البيانات، وغرف الدعم الفني، وغرفة مطوري البرمجيات، وغرف الخوادم، إلى جانب الاطلاع على قواعد بيانات الطلاب والعاملين، والمشروعات والخدمات التي يقدمها المركز لمختلف قطاعات الجامعة.

واطلع رئيس الجامعة على أبرز المشروعات الرقمية التي نفذها المركز خلال الفترة الماضية، ودورها في تطوير الأداء الإداري والتعليمي والبحثي، مؤكدًا اهتمام الجامعة بتحديث البنية التكنولوجية، وتطوير نظم المعلومات، وميكنة الخدمات الجامعية، بما يتماشى مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي.

والتقى الدكتور أحمد عبد المولى بالعاملين بالمركز، واستمع إلى عرض حول طبيعة العمل والخدمات المقدمة، مؤكدًا أهمية تنمية مهاراتهم الفنية من خلال الدورات التدريبية المتخصصة، وإتاحة الفرصة أمام الكوادر الشابة لتولي المسؤولية، وإعداد صف ثانٍ من القيادات بما يدعم استمرارية العمل والتطوير.

كما أكد رئيس الجامعة أهمية إعادة تشكيل مركز تطوير نظم المعلومات الإدارية، وإعادة تنظيم هيكله بما يسمح بتقسيمه إلى قطاعات متخصصة لشؤون التعليم والطلاب، والدراسات العليا والبحوث، وخدمة المجتمع وتنمية البيئة، بما يسهم في تحديد الاختصاصات وتوزيع المسؤوليات، وتحسين كفاءة العمل وتعزيز التكامل بين قطاعات الجامعة.

شهدت الجولة حضور الأستاذ محمد أمين سلامة، أمين الجامعة المساعد، والأستاذ مصطفى شعيب، مدير عام إدارة خدمات المواطنين، وعدد من القيادات الإدارية والعاملين بالجامعة.

جدير بالذكر أن مركز تطوير نظم المعلومات الإدارية، تحت إشراف الدكتور جمال بدر، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، ورئيس مجلس إدارة المركز، حقق عددًا من الإنجازات، من أبرزها تفعيل منصة التعلم الإلكتروني للمرة الأولى بجامعة أسيوط، ورفع أكثر من 10 آلاف مقرر إلكتروني، وإدراج بيانات ما يزيد على 86 ألف طالب وطالبة. كما أنشأ المركز مركز بيانات متكاملًا بتكلفة بلغت نحو 10 ملايين جنيه، يضم خوادم وأنظمة تشغيل وتأمين، ويعمل على مدار الساعة، إلى جانب تطوير شبكات الربط الداخلي ومد خطوط الألياف الضوئية لتحسين كفاءة الخدمات الإلكترونية.

ويقدم المركز خدماته لمختلف قطاعات الجامعة، بما يشمل المستشفيات الجامعية ومعهد الأورام والكليات، كما يوفر الدعم الفني لأنظمة الكنترولات، ويتولى خدمات إنشاء البريد الإلكتروني الأكاديمي وإصدار الكارنيهات الجامعية، فضلًا عن إتاحة عدد من الخدمات الإلكترونية، من بينها تطبيق التحصيل الإلكتروني.

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