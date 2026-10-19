بالأسماء.. إصابة 8 سيدات في انقلاب سيارة ببني سويف

شهدت محافظة بني سويف، اليوم الاثنين، حادث انقلاب سيارة ملاكي بمنطقة كوم أبو راضي أمام إحدى الكافيتريات، ما أسفر عن إصابة 8 سيدات تتراوح أعمارهن بين 16 و60 عامًا بإصابات متفرقة تراوحت بين الكسور والسحجات والكدمات.

وتلقت الأجهزة الأمنية بـ مديرية أمن بني سويف إخطارًا يفيد بوقوع الحادث وانقلاب السيارة في الموقع المذكور، وعلى الفور، تم الدفع بسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ للتعامل الفوري مع تداعيات الحادث، وجرى نقل جميع المصابات إلى مستشفى الواسطى المركزي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وتوقيع الكشف الطبي عليهن وإجراء الفحوصات والأشعة للاطمئنان على حالتهن الصحية.

وأوضحت البيانات الأولية للتقرير الطبي أسماء الإصابات وحالاتهن؛ حيث أصيبت جميلة سيد توفيق (30 عامًا) باشتباه ما بعد الارتجاج ووفاء سعداوي محمود (40 عامًا) بكسر في القدم اليسرى، وفوزية محمد عويس سيد (45 عامًا) باشتباه كسر في الكتف الأيسر

كما أسفر الحادث عن إصابة كل من سامية سليمان شيب (50 عامًا) باشتباه كسر في الترقوة، وتوحيدة سليمان شيب (60 عامًا) التي تعاني من سحجات وكدمات و نورا بدوي عيسى (30 عامًا)، وعلا سيد عبد العزيز (30 عامًا)، وأميرة صبحي جاد (16 عامًا) بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، بالإضافة إلى إصابة

ولا تزال المصابات يتلقين العلاج والرعاية الطبية اللازمة داخل مستشفى الواسطى ببني سويف، بينما تحرّر المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات الوقوف على أسباب الحادث، ورفع آثار الحادث لتسيير حركة المرور أمام المارة والسيارات بالمنطقة.