ضبط 54 كيلو لحوم غير صالحة وتحرير 166 محضرا تموينيا بأسيوط

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، استمرار تكثيف الحملات التموينية والرقابية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، لإحكام الرقابة على الأسواق والمخابز البلدية والمنشآت التموينية، والتأكد من سلامة وصلاحية السلع الغذائية المعروضة للمواطنين، والتصدي لكافة صور الغش التجاري والتلاعب بالأسعار، فضلًا عن مواجهة مخالفات تداول السلع المدعمة، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين، حفاظًا على صحة المواطنين وصونًا لحقوقهم وضمانًا لوصول الدعم إلى مستحقيه.

وأوضح المحافظ أن مديرية التموين بأسيوط، شنت حملات رقابية مكثفة على الأسواق والأنشطة التموينية والمخابز البلدية، بإشراف الدكتور عنتر سعيد، وكيل المديرية، لمتابعة الالتزام بالقوانين والقرارات المنظمة، ورصد المخالفات والتعامل الفوري معها، في إطار خطة المحافظة لتعزيز الانضباط بالأسواق وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضاف محافظ أسيوط أن الحملات أسفرت، في مجال الرقابة على الأسواق، عن ضبط 54 كيلو جرامًا من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وتحرير 3 محاضر غلق لمستودعات بوتاجاز، وضبط شيكارتين من الدقيق البلدي المدعم قبل بيعهما في السوق السوداء، فضلًا عن تحرير 3 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار بالمحلات والمقاهي والمطاعم والمنشآت التجارية، وذلك في إطار التصدي للممارسات المخالفة وضمان الالتزام بالأسعار المعلنة وحماية المستهلكين.

وأشار المحافظ إلى أن الحملات على المخابز البلدية أسفرت عن تحرير 159 محضرًا لمخالفات متنوعة، تضمنت نقص وزن الخبز وعدم مطابقته للمواصفات المقررة، وعدم النظافة، وعدم وجود لوحة بيانات إعلانية، والتوقف الجزئي عن الإنتاج، وعدم وجود ميزان، والتصرف في كميات من الدقيق، وعدم إعطاء المواطنين بونات صرف الخبز، مؤكدًا أن هذه الحملات تستهدف ضمان إنتاج رغيف خبز مطابق للمواصفات والأوزان المقررة، وانتظام صرفه للمواطنين وفقًا للقواعد المنظمة لمنظومة الدعم.

وشدد اللواء محمد علوان على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مؤكدًا عدم التهاون مع أي تجاوزات تمس صحة المواطنين أو حقوقهم، واستمرار الحملات التموينية والرقابية بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان توافر السلع الأساسية، وتحقيق الانضباط بالأسواق، والحفاظ على المال العام، وصون منظومة الدعم وضمان وصوله إلى مستحقيه.