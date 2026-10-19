قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بسبب تصريحات وصفت بالاستفزازية.. الفلبين تستدعي السفير الصيني
إغلاق مداخل متحف اللوفر في باريس بسبب الاحتجاجات
ضغط على معتمد جمال للعفو عن ناصر منسي في الزمالك
قبل الميعاد بيومين.. موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر بعد تبكيرها
الرئيس الفرنسي يصل إلى الكويت في مستهل زيارة رسمية
الأرصاد تحسم الجدل بشأن استمرار الأمطار.. ماذا يحدث خلال الأيام المقبلة؟
واشنطن بوست تفضح تصاعد عنف المستوطنين.. مصورة صحفية تروي تفاصيل الاعتداء عليها بالضفة
تهديد بوجود قنبلة يجبر طائرة متجهة من تل أبيب إلى فيينا على الهبوط في بلغاريا
برنامج ⁠الأغذية العالمي: صرنا مجبرين على شطب نصف مليون في غزة
النيابة العامة في قضية صاحب بيت فاطم: المتهم استغل الضعف النفسي للمجني عليها
عام كامل من التيسير.. التأمين الصحي يخفف معاناة كبار السن وذوي الأمراض المزمنة
حسام حسن يطلع على فيديوهات يونس إبراهيم.. والترتيب مع اتحاد الكرة لإنهاء أوراق انضمامه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ضبط 54 كيلو لحوم غير صالحة وتحرير 166 محضرا تموينيا بأسيوط

حملات تموينية بأسيوط
حملات تموينية بأسيوط
إيهاب عمر

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، استمرار تكثيف الحملات التموينية والرقابية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، لإحكام الرقابة على الأسواق والمخابز البلدية والمنشآت التموينية، والتأكد من سلامة وصلاحية السلع الغذائية المعروضة للمواطنين، والتصدي لكافة صور الغش التجاري والتلاعب بالأسعار، فضلًا عن مواجهة مخالفات تداول السلع المدعمة، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين، حفاظًا على صحة المواطنين وصونًا لحقوقهم وضمانًا لوصول الدعم إلى مستحقيه.

وأوضح المحافظ أن مديرية التموين بأسيوط، شنت حملات رقابية مكثفة على الأسواق والأنشطة التموينية والمخابز البلدية، بإشراف الدكتور عنتر سعيد، وكيل المديرية، لمتابعة الالتزام بالقوانين والقرارات المنظمة، ورصد المخالفات والتعامل الفوري معها، في إطار خطة المحافظة لتعزيز الانضباط بالأسواق وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضاف محافظ أسيوط أن الحملات أسفرت، في مجال الرقابة على الأسواق، عن ضبط 54 كيلو جرامًا من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وتحرير 3 محاضر غلق لمستودعات بوتاجاز، وضبط شيكارتين من الدقيق البلدي المدعم قبل بيعهما في السوق السوداء، فضلًا عن تحرير 3 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار بالمحلات والمقاهي والمطاعم والمنشآت التجارية، وذلك في إطار التصدي للممارسات المخالفة وضمان الالتزام بالأسعار المعلنة وحماية المستهلكين.

وأشار المحافظ إلى أن الحملات على المخابز البلدية أسفرت عن تحرير 159 محضرًا لمخالفات متنوعة، تضمنت نقص وزن الخبز وعدم مطابقته للمواصفات المقررة، وعدم النظافة، وعدم وجود لوحة بيانات إعلانية، والتوقف الجزئي عن الإنتاج، وعدم وجود ميزان، والتصرف في كميات من الدقيق، وعدم إعطاء المواطنين بونات صرف الخبز، مؤكدًا أن هذه الحملات تستهدف ضمان إنتاج رغيف خبز مطابق للمواصفات والأوزان المقررة، وانتظام صرفه للمواطنين وفقًا للقواعد المنظمة لمنظومة الدعم.

وشدد اللواء محمد علوان على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مؤكدًا عدم التهاون مع أي تجاوزات تمس صحة المواطنين أو حقوقهم، واستمرار الحملات التموينية والرقابية بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان توافر السلع الأساسية، وتحقيق الانضباط بالأسواق، والحفاظ على المال العام، وصون منظومة الدعم وضمان وصوله إلى مستحقيه.

أسيوط الحملات التموينية الأسواق المخابز البلدية المنشآت التموينية صلاحية السلع الغذائية الغش التجاري التلاعب بالأسعار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدبولي

قرار حكومي رسمي.. مفاجأة سارة لملايين الموظفين خلال أيام

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم بعد ارتفاع الاحتياطي لأكثر من 57.3 مليار دولار

المجني عليها والمتهم

قومي.. النهارده فرحي| والدة كريمة عروسة المنوفية: بزور قبرها لافرحها بالحكم

مباراة القمة

أزمة التحكيم تتصاعد.. تحرك جديد مرتقب من الزمالك

فتاة واقعة أوبر

تفاصيل القبض على فتاة واقعة النقل الذكي.. أدعت بأنها زوجة ضابط شرطة

كرم جابر وزوجته

زوجة كرم جابر: كنت بخاف منه في بداية علاقتنا.. واكتشفت أنه هادئ الطباع ولين

سعر الذهب

سعر أكبر عيار ذهب في الصاغة الآن

داليا إبراهيم

«ملهاش يد في الموضوع».. داليا إبراهيم تكشف حقيقة اعتزالها بسبب حنان ترك

ترشيحاتنا

غزة جوع وإبادة

المكتب الحكومي بغزة: الاحتلال يتحمل مسؤولية حرب التجويع.. وطلب بتمويل عاجل

متحف اللوفر

فرنسا تشتعل.. متظاهرون يغلقون مدخل متحف اللوفر والسلطات تحظر التجمعات

نبيل فهمي الأمين العام لجامعة الدول العربية

نبيل فهمي: لبنان أولوية للجامعة العربية.. ودعم عربي لحقوقه وسيادته

بالصور

«حلو وحادق في طبق واحد».. فطيرة التفاح بالجبن البري

«حلو وحادق في طبق واحد».. فطيرة التفاح بالجبن البري
«حلو وحادق في طبق واحد».. فطيرة التفاح بالجبن البري
«حلو وحادق في طبق واحد».. فطيرة التفاح بالجبن البري

إطلالات الفنانات في رابع أيام مهرجان الجونة .. الأزرق الملكي والأسود ونقوش الفضي تتصدر المشهد

إطلالات النجمات في رابع أيام مهرجان الجونة .. الأزرق الملكي والأسود ونقوش الفضي تتصدر المشهد
إطلالات النجمات في رابع أيام مهرجان الجونة .. الأزرق الملكي والأسود ونقوش الفضي تتصدر المشهد
إطلالات النجمات في رابع أيام مهرجان الجونة .. الأزرق الملكي والأسود ونقوش الفضي تتصدر المشهد

توقيف 350 شخصا في باريس.. واجتماع طارئ لرئيس الوزراء| صور

أعمال العنف في فرنسا
أعمال العنف في فرنسا
أعمال العنف في فرنسا

أمينة خليل تستعرض إطلالتها في رابع أيام مهرجان الجونة

أمينة خليل تستعرض إطلالتها في رابع أيام مهرجان الجونة
أمينة خليل تستعرض إطلالتها في رابع أيام مهرجان الجونة
أمينة خليل تستعرض إطلالتها في رابع أيام مهرجان الجونة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب:- كيف نرى ما لم يحدث؟.. الآلة عند حدود المعرفة

د. هبة جمال

د. هبة جمال قابيل تكتب: التسويق الحكومي الإلكتروني وعلاقته بتشكيل الصورة الذهنية

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: مواجهة السلبية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: السينما الأفريقية بين سلطة المال وحرية الإبداع

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: كيف تصبح السياحة قوة ناعمة تعزز الأمن القومي؟

المزيد