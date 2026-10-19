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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط: تطوير وتجميل مدخلي مسارة ونزلة ضاهر بديروط والارتقاء بالخدمات

تطوير وتجميل مدخلي قريتي مسارة ونزلة ضاهر بديروط
تطوير وتجميل مدخلي قريتي مسارة ونزلة ضاهر بديروط
إيهاب عمر

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، استمرار تنفيذ أعمال التطوير والتجميل بالشوارع الرئيسية ومداخل المدن والقرى بمختلف أنحاء المحافظة، في إطار خطة المحافظة للارتقاء بمستوى الخدمات وتحسين المظهر الحضاري، تنفيذًا لتوجهات الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030، مشددًا على أهمية التنسيق بين الأجهزة التنفيذية وتكثيف الجهود لتوفير بيئة نظيفة وآمنة للمواطنين.

وأوضح المحافظ أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديروط، برئاسة وليد جمال، رئيس المركز، تواصل تنفيذ أعمال تأهيل وتطوير وتجميل مدخلي قريتي مسارة ونزلة ضاهر، ضمن جهود تحسين مستوى الخدمات والمرافق بالقرى التابعة للمركز، والارتقاء بالمظهر العام للمداخل والطرق الرئيسية، بما يسهم في تيسير حركة المواطنين والمركبات وتحسين جودة الحياة للأهالي.

وأشار اللواء محمد علوان إلى أن أعمال التطوير تستهدف رفع كفاءة الطرق والمداخل الرئيسية للقرى، وتحسين المظهر العام للمناطق المحيطة بها، إلى جانب الاهتمام بإنارة الشوارع والمداخل الحيوية من خلال تركيب كشافات الإضاءة وصيانة الأعمدة، وتكثيف حملات النظافة ورفع القمامة والمخلفات، فضلًا عن زراعة الأشجار على جانبي الطرق بما يسهم في زيادة المساحات الخضراء وإضفاء مظهر جمالي وحضاري على المنطقة.

وشدد محافظ أسيوط على ضرورة استمرار المتابعة الميدانية لأعمال التطوير والتجميل، والتعامل الفوري مع أي ملاحظات أو مشكلات تتعلق بالمرافق والخدمات الأساسية، مع تعزيز التواصل مع المواطنين للتعرف على احتياجاتهم والعمل على تلبيتها في إطار الإمكانات المتاحة، بما يضمن استدامة أعمال التطوير وتحقيق الاستفادة المرجوة منها.

وأكد المحافظ أن مداخل المدن والقرى والشوارع الرئيسية تمثل واجهة حضارية للمحافظة، ما يستلزم الحفاظ على نظافتها وتطويرها بصورة مستمرة، والقضاء على المظاهر العشوائية، وتكثيف أعمال التشجير والإنارة والتجميل، بما يعكس المظهر الحضاري اللائق بمحافظة أسيوط ويسهم في توفير بيئة أفضل لأبنائها.

أسيوط أعمال التطوير والتجميل الشوارع الرئيسية المظهر الحضاري الخدمات بيئة نظيفة مركز ومدينة ديروط

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