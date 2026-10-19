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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أسيوط.. رفع 60 طنا من نواتج تطهير مصرف كوبري المستعمرة بساحل سليم

رفع 60 طنًا من نواتج تطهير مصرف كوبري المستعمرة بساحل سليم
رفع 60 طنًا من نواتج تطهير مصرف كوبري المستعمرة بساحل سليم
إيهاب عمر

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، استمرار حملات النظافة ورفع نواتج تطهير الترع والمصارف والمجاري المائية بمختلف قرى ومراكز المحافظة، مع سرعة نقل المخلفات الناتجة عن أعمال التطهير إلى الأماكن المخصصة، للحد من تراكمها والحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين، والوقاية من انتشار الأمراض، مشددًا على أهمية تكاتف جهود الأجهزة التنفيذية والمجتمع المدني للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح المحافظ أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساحل سليم، برئاسة محمد إسماعيل، رئيس المركز، نفذت حملة مكثفة للنظافة ورفع المخلفات، أسفرت عن رفع 60 طنًا من نواتج تطهير المصرف الواقع بناحية كوبري المستعمرة، ونقلها إلى المقالب المخصصة وفقًا للتعليمات المنظمة، في إطار الجهود المبذولة للتخلص الآمن من المخلفات والحفاظ على المظهر الحضاري والبيئي بالمنطقة.

وأشار اللواء محمد علوان إلى أن الحملة نُفذت بمتابعة علي عطا، نائب رئيس المركز والمشرف العام على الوحدة المحلية بالعونة، وبمشاركة محمود همام، رئيس الوحدة المحلية بالعونة، وممدوح عامر، سكرتير الوحدة المحلية بالعونة، حيث جرى التعامل مع نواتج التطهير ورفعها لضمان عدم تراكمها على جانبي المصرف أو إعاقة حركة المواطنين.

وشدد محافظ أسيوط على ضرورة استمرار المتابعة الميدانية لأعمال النظافة والتطهير بمختلف القرى والنجوع، والتنسيق بين الوحدات المحلية والجهات المعنية لضمان سرعة رفع المخلفات فور الانتهاء من أعمال التطهير، مع تكثيف الجهود لتحسين مستوى الخدمات والحفاظ على سلامة البيئة.

وأضاف المحافظ أن المحافظة تواصل دعم أعمال النظافة ورفع التراكمات وتسوية وتمهيد الشوارع غير المرصوفة لتيسير حركة المواطنين والمركبات، من خلال الاستغلال الأمثل لمعدات الحملات الميكانيكية، التي تشمل اللوادر والجليدرات والحاويات والقلابات وسيارات الكنس الآلي، بما يسهم في تحسين مستوى النظافة العامة والارتقاء بجودة الحياة للمواطنين بمختلف أنحاء المحافظة.

أسيوط حملات النظافة محافظ أسيوط نواتج تطهير الترع والمصارف المجاري المائية المخلفات انتشار الأمراض

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