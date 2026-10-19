محافظ أسيوط: تحرير 35 محضرًا خلال حملة رقابية موسعة بقرية البربا لضبط الأسواق وحماية المواطنين

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، تكثيف الحملات التموينية والرقابية على الأسواق والمخابز والأنشطة التجارية بمختلف مراكز المحافظة، لضبط المخالفات وحماية صحة المواطنين، والتأكد من سلامة المنتجات الغذائية والالتزام بالأسعار والأوزان والمواصفات المقررة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأوضح المحافظ أن الوحخدة المحلية لمركز ومدينة صدفا برئاسة شريف وصفي رئيس المركز، نفذت حملة تموينية ورقابية موسعة بقرية البربا بالتنسيق بين الوحدة المحلية وإدارة التموين والطب البيطري والجهات المعنية، تنفيذًا لتوجيهاته بتكثيف الرقابة الميدانية، بمشاركة نواب رئيس المركز وممثلي متابعة المحافظة والوحدة المحلية والتموين والطب البيطري.

وأشار اللواء محمد علوان إلى أن الحملة أسفرت عن تحرير 35 محضرًا متنوعًا، شملت 9 محاضر للمخابز البلدية، و10 محاضر لمخالفات الأسواق والإعلان عن الأسعار، ومحضر جنحة لضبط أحشاء ورأس جاموس غير صالحة للاستهلاك الآدمي، بالإضافة إلى 4 محاضر للمخالفات البيئية و11 محضر إشغالات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وشدد المحافظ على استمرار الحملات الرقابية المفاجئة بمختلف المراكز والقرى، والتنسيق بين الجهات المعنية لضبط الأسواق والتصدي للممارسات المخالفة، مؤكدًا أن سلامة الغذاء وحماية حقوق المواطنين وتحقيق الانضباط في الأنشطة التجارية تأتي على رأس أولويات المحافظة.