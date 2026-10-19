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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

قبل إنهاء الخدمة.. تعديلات جديدة مقترحة تمنح الموظف المدمن فرصة للعلاج

تحليل مخدرات
تحليل مخدرات
أميرة خلف

أعلنت النائبة بثينة أبوزيد، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، نشر الجدول التوضيحي لمشروع القانون المقدم بتعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 2021 بشأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، وذلك وفقًا لما ورد إلى اللجنة، متضمنًا مواد القانون والتعديلات المقترحة عليها.

وأعربت “أبو زيد”  عن أملها في أن تشهد الفترة المقبلة انفراجة قريبة في هذا الملف، بما يحقق العدالة ويحافظ على حقوق العاملين وأسرهم.

حلول عادلة تراعي حقوق العاملين

وأكدت بثينة أبوزيد استمرار دعمها ومتابعتها لهذا الملف، مشددة على أهمية التوصل إلى حلول عادلة تراعي حقوق العاملين وأسرهم، وتحقق التوازن المطلوب في التعامل مع هذا الملف.


 

تحليل المخدرات مخدرات مجلس النواب لجنة القوى العامل فصل الموظف

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