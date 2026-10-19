رئيس اقتصادية النواب: منتدى مصر 2026 يعزز فرص الاستثمار ويفتح آفاقًا جديدة أمام القطاع الخاص

أكد النائب طارق شكري، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن منتدى مصر 2026 يمثل فرصة مهمة لطرح رؤى جديدة بشأن مستقبل الاقتصاد المصري، وتعزيز الحوار بين الحكومة ومجتمع الأعمال والمستثمرين، بما يدعم جهود الدولة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتهيئة مناخ أكثر جاذبية للأعمال.

وأوضح شكري أن أهمية المنتدى تنبع من قدرته على فتح مساحات أوسع للتواصل بين صناع القرار والمستثمرين، ومناقشة التحديات التي تواجه النشاط الاقتصادي، والعمل على تحويل الفرص الاستثمارية المتاحة إلى مشروعات حقيقية تسهم في زيادة الإنتاج وخلق فرص العمل، وتعزيز معدلات النمو الاقتصادي.

وأشار رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب إلى أن المرحلة الحالية تتطلب التركيز على دعم القطاع الخاص، وتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي، وزيادة الصادرات، إلى جانب الاهتمام بالصناعات ذات القيمة المضافة، بما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة المتغيرات الإقليمية والدولية، ويحد من الضغوط على الموارد الدولارية.

وشدد شكري على أهمية الخروج من فعاليات المنتدى بتوصيات عملية قابلة للتنفيذ، تسهم في تذليل العقبات أمام المستثمرين، وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، مؤكدًا أن بناء اقتصاد قوي ومستدام يتطلب تكامل الجهود بين مختلف مؤسسات الدولة ومجتمع الأعمال، مع الاستفادة من الفرص الاستثمارية التي يمتلكها السوق المصري في القطاعات الإنتاجية والخدمية المختلفة.