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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

أوهم ضحاياه ببيع المخدرات ثم أغلق هاتفه.. تفاصيل ضبط متهم بالنصب الإلكتروني في الخانكة

تفاصيل ضبط متهم بالنصب الإلكتروني في الخانكة
تفاصيل ضبط متهم بالنصب الإلكتروني في الخانكة
إبراهيم الهواري

تحولت صفحة إلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي إلى وسيلة للنصب على راغبي شراء المواد المخدرة في منطقة الخانكة بمحافظة القليوبية، بعدما استغل القائم على إدارتها إعلانات البيع الوهمية للحصول على أموال المتعاملين معه، قبل إغلاق هاتفه المحمول والاستيلاء على المبالغ المحولة إليه.

كشفت تحقيقات واقعة ضبط شخص في القليوبية عن لجوئه إلى مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لبيع المواد المخدرة، بهدف النصب على راغبي الشراء والاستيلاء على أموالهم، من خلال مطالبتهم بتحويل مبالغ مالية إليه، ثم إغلاق هاتفه المحمول والاختفاء، دون تسليمهم أي مواد مخدرة.

رصد الصفحة وضبط المتهم

وأمرت جهات التحقيق بالقليوبية بحبس المتهم بإدارة صفحة إلكترونية لترويج المخدرات والنصب على راغبي الشراء، بعدما كشفت التحريات والتحقيقات أن نشاطه كان يستهدف الحصول على أموال الضحايا دون تسليمهم أي مواد مخدرة.

تعود تفاصيل الواقعة إلى رصد الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي، يروج القائم على إدارتها لبيع المواد المخدرة مقابل مبالغ مالية.

وبعد إجراء التحريات والفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية المسؤول عن إدارة الصفحة وضبطه، وتبين أنه حاصل على دبلوم ومقيم بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية.

الهاتف المحمول يكشف نشاطه الإجرامي

وعُثر بحوزة المتهم على هاتف محمول، وبفحصه تبين وجود دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي، فيما لم يُعثر بحوزته على أي مواد مخدرة.

وبمواجهة المتهم، اعترف بإدارة الصفحة بقصد النصب والاحتيال على راغبي شراء المواد المخدرة، موضحًا أنه كان يطلب منهم تحويل مبالغ مالية إليه، ثم يغلق هاتفه المحمول فور حصوله على الأموال، دون تسليمهم ما يروج لبيعه.

واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، فيما أمرت جهات التحقيق بحبس المتهم على ذمة التحقيقات.

النصب الإلكتروني النصب الإلكتروني في الخانكة بيع المخدرات محافظة القليوبية

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