في ذكرى وفاته.. محطات فنية فى حياة هناء عبد الفتاح

يحل اليوم ذكري وفاة المخرج والممثل هناء عبد الفتاح، والذي يعد من أبرز الفنانين المسرحيين فى مصر.

تخرج د. هناء عبد الفتاح من معهد الفنون المسرحية بالقاهرة ثم انتقل إلى جامعة (وراسو ) البولندية لدراسة فن الإخراج وحصل علي الدكتوراه منها وأقام هناك لمدة 18 عاما حيث تميز بمؤلفاته وترجماته الأدبية من اللغة البولندية إلي العربية الأمر الذي أهله لنيل جائزة الدولة البولندية عام 2010 لمساهمته في مجال المسرح والثقافة البولندية.





أسس الفنان والمخرج الراحل هناء عبد الفتاح مسرح الفقراء في مصر وفارس كما أسس في سن صغيرة فرقة (فلاحو دنشواي ) وقدم فيها أكثر من 50 عملا مسرحيا كما قدم اقتراحات لمصر باستضافة أهم فرق المسرح التجريبي البولندية.

أعمال لا تنسي:

أشتهر في السينما بدور المثقف الثوري و في فيلم (السفارة في العمارة ) ، والرجل العاجز في فيلم (ابن القنصل ) ، ودور رجل الأعمال فى فيلم( الشبح) ، كما تالق فى الدراما التليفزيونية بدور صاحب المطعم في مسلسل (ناجي عطا الله ).