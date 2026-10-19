تستعد شركة الإنتاج التركية "آي يابيم" لطرح مسلسل درامي جديد بعنوان "قدر القدر" (Kaderin Cilvesi)، بمشاركة النجمة نسليهان أتاغول والفنان هاليت أوزغور ساري، في عمل ينتظر أن يشهد عودة أتاغول إلى الشاشة بعد فترة من الغياب.

اسم صلاح يدخل الدراما التركية في مسلسل نسليهان أتاغول الجديد

ويحمل العمل مفاجأة لجماهير كرة القدم، إذ تتداول المعلومات المتداولة عن المسلسل ظهور شخصية تحمل اسم "صلاح"، في إشارة أثارت اهتمام المتابعين في ظل الشعبية الكبيرة التي يحظى بها الاسم بين جماهير الكرة التركية، خاصة مع ارتباطه بالنجم المصري محمد صلاح.

وبحسب تقارير فنية تركية، تجسد نسليهان أتاغول شخصية "بيري"، بينما يؤدي هاليت أوزغور ساري دور "آدم"، سائق سيارة أجرة، ويتولى نديم غوتش إخراج المسلسل، فيما يشارك في كتابة العمل أوزلم يلماز وأنيل إكه، اللذان سبق لهما العمل على مسلسل "حب أعمى".

ويترقب الجمهور تفاصيل إضافية حول الشخصيات المشاركة وطبيعة ظهور اسم صلاح في الأحداث، إلى جانب موعد عرض المسلسل والقناة التي ستتولى بثه، إذ لم تتضح جميع التفاصيل المتعلقة بالعمل حتى الآن.