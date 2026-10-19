سقوط 4 أشخاص بـ37 تذكرة شابو في أخميم بسوهاج.. وشبهات حول سرقة أبواب المقابر القديمة

كشفت حملة أمنية بمركز أخميم شرق محافظة سوهاج، عن ضبط 4 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 24 و40 عامًا، وبحوزتهم 37 تذكرة من مخدر الشابو، وذلك في إطار التحريات بشأن الاشتباه في ترويج المواد المخدرة بمنطقة المقابر القديمة، إلى جانب الاشتباه في تورطهم في سرقة الأبواب الحديدية للمقابر.

تفاصيل الواقعة

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء أشرف عبدالمالك مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة أخميم، يفيد بورود معلومات بشأن الاشتباه في تورط 4 أشخاص في ترويج مخدر الشابو داخل نطاق المقابر القديمة بدائرة مركز أخميم، مع وجود شبهات حول صلتهم بوقائع سرقة شهدتها المنطقة، استهدفت الأبواب الحديدية للمقابر.

وعلى الفور، تم التعامل مع المعلومات الواردة وفحصها، وتدشين حملة أمنية لضبط المتهمين، أسفرت عن ضبط كل من:" ممدوح، 36 عامًا، وكرم، 24 عامًا، والتركي، 34 عامًا، وعلاء، 40 عامًا".

وبتفتيشهم، عُثر بحوزتهم على 37 تذكرة من مخدر الشابو، ليجري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، تمهيدًا لاستكمال التحقيقات والوقوف على ملابساتها كاملة.

ولم تقتصر المعلومات محل الفحص على الاشتباه في ترويج المواد المخدرة، إذ امتدت إلى شبهة تورط الأشخاص المضبوطين في سرقة الأبواب الحديدية للمقابر القديمة بأخميم، وهي الوقائع التي يجري التحقق من مدى صلتهم بها من خلال الإجراءات القانونية والتحقيقات المختصة.

وتعمل الجهات المعنية على استكمال الإجراءات اللازمة لكشف حقيقة الاتهامات المنسوبة إلى المضبوطين، وتحديد مدى ارتباطهم بالوقائع محل الاشتباه، تمهيدًا لاتخاذ ما يلزم قانونًا.

وجاءت الحملة بتوجيهات اللواء أشرف عبدالمالك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، واللواء محمد الخولي، مدير إدارة البحث الجنائي، والعميد طارق أبو سديرة، رئيس المباحث الجنائية.