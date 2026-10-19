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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

هاني شاكر في الصدارة.. الأوبرا تستعد لمهرجان الموسيقى العربيةl تفاصيل

نجوم مهرجان الموسيقي العربية
نجوم مهرجان الموسيقي العربية
أحمد البهى

 على قدم وساق، تجري الاستعدادات داخل دار الأوبرا المصرية، لانطلاق فعاليات الدورة الـ34 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، في الثامنة مساء الغد، على المسرح الكبير، في دورة تحتفي باسم الفنان الراحل هاني شاكر، تقديرًا لمسيرته الفنية.

ويشهد حفل الافتتاح تكريمًا خاصًا لاسم أمير الغناء العربي هاني شاكر، إلى جانب عرض فيلمين تسجيليين عن عدد من رموز الفن المصري ومسيرة الفنان الراحل، فضلًا عن تقديم أغنية جديدة للمرة الأولى بعنوان «فيه ناس تغيب»، بصوت الفنانة نيفين رجب، إهداءً إلى روحه، من كلمات الشاعر عبد الله حسن وألحان شريف حمدان.

ويتضمن الحفل باقة من أشهر أغنيات هاني شاكر، تقدمها مجموعة من أصوات دار الأوبرا المصرية، بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو أحمد عاطف.

 وتضم القائمة أغنيات «الحلم الجميل»، و«لو بتحب حقيقي»، و«ياريتني»، و«نسيانك صعب أكيد»، و«أصاحب مين»، و«غلطة»، و«هو إنتِ لسه بتسألي»، و«أنا مش بعتب عليك»، و«جرحي أنا»، و«اديني قلبي تاني».

ويشارك في أداء الأغنيات أشرف وليد، ومحمد طارق، وأحمد عصام، وأحمد سعيد، وياسر سعيد، ومحمد الخولي، وأحمد عفت، وأحمد صبري، وأحمد حسن، ومحمد حسن، كما يقدم الفنان محمد شاهين أغنية «ياريتك معايا»، وتتغنى الفنانة أنوشكا بأغنية «أنا قلبي ليك»، فيما تختتم الفنانة نادية مصطفى الأمسية بأغنيتي «مشتريكي» و«كده برضه يا قمر».

جدول الحفلات:


وتتواصل فعاليات المهرجان حتى 30 أكتوبر، بمشاركة مجموعة من نجوم الغناء والموسيقى العربية، في برنامج يمتد إلى المسرح الكبير ودار أوبرا الإسكندرية ومعهد الموسيقى العربية، ويجمع بين الحفلات الغنائية والأمسيات الموسيقية والفعاليات الثقافية.

ويشهد الأربعاء 21 أكتوبر حفلًا للفنان وليد توفيق والفنانة أمل غربي على المسرح الكبير، بمشاركة نجوم الأوبرا، بقيادة المايسترو حازم القصبجي.

أما الخميس 22 أكتوبر، فتحيي الفنانة آمال ماهر حفلًا على المسرح الكبير، بمشاركة نجوم الأوبرا بقيادة المايسترو نادر عباسي، فيما يستضيف معهد الموسيقى العربية حفلًا للفنان أحمد إبراهيم وفرقة الإنشاد الديني.

ويشهد الجمعة 23 أكتوبر حفلًا للفنانة غادة رجب والفنان طارق الفقيه على المسرح الكبير، بمشاركة نجوم الأوبرا بقيادة المايسترو أحمد عامر، إلى جانب ندوة بالمسرح الصغير تتناول مسيرة هاني شاكر، وحفل لفرقة «على مر الأجيال» بأوبرا الإسكندرية.

ويطل الفنان علي الحجار على جمهور المهرجان السبت 24 أكتوبر، في حفل على المسرح الكبير بمصاحبة نجوم الأوبرا بقيادة المايسترو أحمد عاطف، بينما يستضيف معهد الموسيقى العربية الفنان أحمد حسن وفرقة بصمة للإنشاد الديني.

وتتواصل الحفلات الأحد 25 أكتوبر مع الفنان محمد الحلو والفنانة نادية مصطفى على المسرح الكبير، بقيادة المايسترو أحمد عامر، بالتزامن مع حفل للفنانة وعد البحري وفرقة التراث للموسيقى العربية بمعهد الموسيقى العربية.

ويشهد الاثنين 26 أكتوبر لقاءً غنائيًا مع الفنان خالد سليم والفنانة حنين الشاطر على المسرح الكبير، بمشاركة نجوم الأوبرا بقيادة المايسترو أحمد عامر، فيما يقدم معهد الموسيقى العربية حفلًا للفنان ياسر معوض وفرقة التخت العربي.

أما الثلاثاء 27 أكتوبر، فيشارك الفنان همام إبراهيم والفنانة ياسمين علي في حفل على المسرح الكبير، بقيادة المايسترو هشام نبوي، إلى جانب حفل للفنانة غادة رجب والفنان محمد الحلو بأوبرا الإسكندرية.

ويقدم الموسيقار عمر خيرت أمسية موسيقية الأربعاء 28 أكتوبر على المسرح الكبير، بقيادة المايسترو ناير ناجي، في واحدة من أبرز الفعاليات الموسيقية المنتظرة ضمن البرنامج، بينما يستضيف مسرح أوبرا الإسكندرية حفلًا للفنان خالد سليم، ويشهد معهد الموسيقى العربية مشاركة رأفت يسري وفرقة الليل والمواويل.

وتستمر الفعاليات الخميس 29 أكتوبر مع الفنانة يسرا محنوش والفنان محمد شاهين على المسرح الكبير، بمشاركة نجوم الأوبرا بقيادة المايسترو أحمد عامر، بالتزامن مع حفل للفنان علي الحجار وفرقته بأوبرا الإسكندرية.


وتُختتم فعاليات الدورة الـ34 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية الجمعة 30 أكتوبر، بحفل للفنان مدحت صالح على المسرح الكبير، بمصاحبة عازف البيانو عمرو سليم، وبقيادة المايسترو أحمد عامر.

مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية الموسيقى العربية الفنان الراحل هاني شاكر هاني شاكر أمير الغناء العربي الحلم الجميل لو بتحب حقيقي نسيانك صعب أكيد آمال ماهر علي الحجار

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