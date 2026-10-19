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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

"جلسات الدوار".. قومي المرأة ببني سويف ينظم 240 فعالية لتمكين النساء

قومي المرأة ببني سويف
قومي المرأة ببني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

أعد فرع المجلس القومي للمرأة ببني سويف، تقريراً بشأن الجهود والأنشطة التي تم تنفيذها ضمن برنامج الجلسات التوعوية "جلسات الدوار" والتي ينفذها الفرع في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وفي إطار الخطة التي يتم تنفيذها بالتعاون بين أجهزة المحافظة بقيادة اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، والمجلس القومي للمرأة برئاسة المستشارة أمل عمّار، وتستهدف الدفع بجهود وأنشطة الفرع لتمكين المرأة في كافة المجالات الاجتماعية والصحية والاقتصادية وغيرها.

وتضمن التقرير الذي أعدته الأستاذة نارمين محمود مقررة فرع المجلس ببني سويف، الإشارة إلى تنفيذ جلسات الدوار للتوعية برسائل مشروع تنمية الأسرة المصرية بالتعاون مع مديرية الأوقاف بعدد 240 جلسة، استهدفت نحو 12 ألف رجل وسيدة، بعدد من قرى المحافظة، وذلك خلال الفترة من 10 على 18 أكتوبر الجاري

وتناولت الجلسات العديد من الموضوعات التي تمس حياة الأسرة والمجتمع، من أبرزها بناء الأسرة على أسس سليمة، وحسن تربية الأبناء، وتعزيز الوعي الديني والمجتمعي، ومواجهة الأفكار والمفاهيم المغلوطة، وترسيخ قيم الرحمة والتكافل وصلة الأرحام، بما يسهم في دعم استقرار الأسرة والحفاظ على تماسك المجتمع.

وقد شهدت الجلسات تفاعلًا إيجابيًا من الحاضرات، حيث أُتيح لهن طرح الأسئلة والاستفسارات ومناقشة القضايا التي تشغلهن، في إطار من الحوار الهادئ والموضوعي، بما يعكس أهمية الدور التوعوي والدعوي الذي تقوم به وزارة الأوقاف في الوصول إلى المواطنين بمختلف فئاتهم.

وتأتي هذه الجهود تأكيدًا على حرص مديرية أوقاف بني سويف على مواصلة رسالتها الدعوية والتوعوية، وتعزيز الشراكة مع مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها المجلس القومي للمرأة، بما يسهم في بناء وعي رشيد ودعم الأسرة المصرية وتحقيق مزيد من الاستقرار المجتمعي.
 

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