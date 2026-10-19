«الصحة» تتسلم شهادة اعتماد البرنامج المصري للتدريب الميداني للوبائيات

تسلّمت وزارة الصحة والسكان شهادة منظمة الصحة العالمية باعتماد البرنامج المصري للتدريب الميداني للوبائيات مركزًا متعاونًا مع المنظمة في مجال الوبائيات التطبيقية، في خطوة تؤكد مكانة مصر وقدراتها في دعم وبناء منظومات الصحة العامة إقليميًا ودوليًا.

تسلّم الشهادة الدكتور عمرو قنديل نائب الوزير من الدكتورة أنيت هاينزلمان مديرة البرنامج الإقليمي للطوارئ بالمنظمة، ويمتد الاعتماد لأربع سنوات، ليكون البرنامج أول مركز متعاون مع المنظمة في هذا المجال على مستوى إقليم شرق المتوسط وأفريقيا.

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاعتماد يمثل نقلة نوعية لتوسيع الدور الإقليمي للبرنامج، من خلال دعم التدريب والإرشاد الفني وتبادل الخبرات والممارسات الناجحة، والمساهمة في بناء قدرات الوبائيات الميدانية في الدول الشقيقة، بما يعزز جاهزية النظم الصحية للتعامل مع الطوارئ والمخاطر الصحية.

من جانبه، أوضح الدكتور عمرو قنديل، أن الإنجاز تتويج لشراكة ممتدة ومثمرة بين الوزارة والمنظمة، ويعكس الثقة الدولية في خبرات مصر في الصحة العامة والوبائيات التطبيقية، مشددًا على أنه لا يقتصر على تكريم مسيرة وطنية ممتدة، بل يحمّل مصر مسؤولية جديدة لتعزيز التعاون مع الدول الشقيقة ودعم تطوير نظم الترصد الوبائي والاستجابة السريعة.

الاستثمار في الكوادر البشرية

وأضاف أن الاستثمار في الكوادر البشرية هو حجر الأساس لمنظومة صحية قادرة على التنبؤ بالمخاطر والاستجابة لها بكفاءة، حيث يعمل البرنامج على تطوير مهارات المتخصصين في رصد الأمراض والكشف المبكر عنها والتحقيق فيها والاستجابة لها بفعالية، بما يسهم في تعزيز الأمن الصحي.

وأشار الدكتور راضي حماد رئيس قطاع الطب الوقائي والصحة العامة، إلى أن البرنامج شهد تطورًا مستمرًا على مدار أكثر من ثلاثة عقود ليواكب الاحتياجات المتغيرة لمنظومة الصحة العامة، عبر ثلاثة مستويات تدريبية (أساسي ومتوسط ومتقدم)، إلى جانب مسارات تخصصية تشمل «الصحة الواحدة» و«الصحة النفسية» و«الأمراض المنقولة بالنواقل» و«التطعيمات»، وقد أطلق مؤخرًا الدفعة الأولى من المستوى المتوسط لمسار «الصحة الواحدة» الذي يدمج صحة الإنسان والحيوان والبيئة.

ويأتي هذا الإنجاز ثمرة للتعاون بين وزارة الصحة والسكان ومنظمة الصحة العالمية، بدعم من المركز الأمريكي لمكافحة الأمراض والوقاية منها (US CDC)، وبالشراكة مع الشبكة الشرق أوسطية للصحة العامة (EMPHNET) والمركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها (Africa CDC).

وحضر الفعاليات الدكتور توماس موليت مدير برنامج الصحة العامة وإدارة المعلومات بالمكتب الإقليمي للمنظمة، والدكتور نعمة عبد ممثل المنظمة في مصر، والدكتور مهند النسور المدير التنفيذي للشبكة الشرق أوسطية للصحة المجتمعية.