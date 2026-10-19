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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الصحة.. برنامج للتدريب على التغيرات المناخية وتأثيراتها بجميع المحافظات

برنامجًا لتدريب المدربين من جميع المحافظات
برنامجًا لتدريب المدربين من جميع المحافظات
عبدالصمد ماهر

أطلقت وزارة الصحة والسكان برنامجًا تدريبيًا مكثفًا لتدريب المدربين (ToT) بمشاركة ممثلين عن مديريات الشؤون الصحية بجميع محافظات الجمهورية، خلال الفترة من 18 إلى 20 أكتوبر 2026، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، في إطار تعزيز قدرات القطاع الصحي على التكيف مع التغيرات المناخية ورفع جاهزية المنشآت الصحية للتعامل مع آثارها على صحة المواطنين.

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان أن البرنامج يأتي تنفيذًا لمستهدفات الخطة التنفيذية للقطاع الصحي للتكيف مع التغيرات المناخية، المنبثقة عن الإطار الاستراتيجي للصحة والتغيرات المناخية، واتساقًا مع الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية في مصر 2050، بما يدعم دمج الاعتبارات المناخية في التخطيط الصحي ويعزز قدرة المنظومة على الاستجابة للمخاطر المرتبطة بالتغيرات المناخية.

من جانبه، شدد الدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة والسكان لشؤون الطب الوقائي على أن بناء قدرات الكوادر الصحية يمثل محورًا أساسيًا لتعزيز الاستجابة الوطنية للتأثيرات الصحية للتغيرات المناخية، مؤكدًا أهمية تأهيل كوادر قادرة على التعرف على المخاطر المرتبطة بالتقلبات المناخية والتعامل معها وفق المعايير العلمية، بما يسهم في تعزيز الجاهزية والحد من التداعيات الصحية المحتملة.

وأشار الدكتور راضي حماد رئيس قطاع الطب الوقائي إلى أهمية توحيد المفاهيم والرسائل العلمية المتعلقة بالتغيرات المناخية والصحة، وتعزيز قدرة العاملين على رصد المخاطر والتعامل معها بصورة استباقية، لافتًا إلى أن البرنامج يستهدف إعداد مدربين مؤهلين لنقل المعارف والمهارات إلى الفرق الطبية في مختلف المحافظات، بما يضمن اتساع نطاق الاستفادة واستدامة الأثر.

وأكد الدكتور طارق نمير رئيس الإدارة المركزية لشؤون البيئة أن مواجهة التأثيرات الصحية للتغيرات المناخية تتطلب تعزيز قدرة المنشآت الصحية على الاستعداد والاستجابة للأحداث المناخية الحادة مثل موجات الحر والسيول والأمطار الغزيرة، إلى جانب دعم نظم الرصد والإنذار المبكر والاستفادة من البيانات المناخية والصحية في تحديد المخاطر وتوجيه التدخلات الوقائية، بما يحافظ على استمرارية تقديم الخدمات الصحية خلال الأزمات.

وأوضحت الدكتورة منى عزت مدير عام الإدارة العامة للرصد البيئي والتغير المناخي أن البرنامج يعتمد منهجية تدريب المدربين عبر تدريب تفاعلي يجمع بين الجوانب العلمية والتطبيقية، لتعزيز فهم المشاركين للمواد العلمية وتنمية مهاراتهم في توظيفها وإعداد رسائل موحدة تستند إلى الأدلة العلمية.

بناء أنظمة صحية مستدامة بيئيًا

ويتناول البرنامج خمسة محاور رئيسية تشمل بناء أنظمة صحية مستدامة بيئيًا، والحد من البصمة الكربونية والانبعاثات الناتجة عن الأنشطة الصحية، وتعزيز مرونة المنشآت الصحية، وتطوير نظم الإنذار المبكر والمراقبة المتكاملة، وتعزيز المشاركة المجتمعية والوعي، وتطبيق نهج «الصحة الواحدة» الذي يربط بين صحة الإنسان والحيوان والبيئة.

وأكدت الوزارة أهمية التكامل بين مؤسسات الدولة في تنفيذ خطط التكيف مع التغيرات المناخية، من خلال التنسيق مع الجهات المعنية وفي مقدمتها وزارات البيئة والإسكان والكهرباء والموارد المائية والزراعة والتخطيط والخارجية، بما يدعم استمرارية الخدمات الأساسية خلال الأزمات المناخية. ويأتي الاستثمار في بناء قدرات العاملين بالقطاع الصحي وتوسيع نطاق التدريب ليشمل جميع المحافظات ركيزة أساسية لتعزيز مرونة المنظومة الصحية وحماية صحة المواطنين، بالتعاون مع الشركاء الوطنيين والدوليين وفي مقدمتهم منظمة الصحة العالمية.

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