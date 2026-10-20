أستاذ إدارة أعمال: منتدى مصر 2026 يعكس رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة

قال الدكتور محمود السيد، أستاذ إدارة الأعمال بجامعة عين شمس، إن «منتدى مصر 2026» يعكس رؤية الدولة نحو بناء اقتصاد تنافسي وتحقيق التنمية المستدامة، بما يتماشى مع مستهدفات «رؤية مصر 2030».

وأضاف السيد، خلال مداخلة عبر برنامج "المراقب" الذي تقدمه الإعلامية دينا سالم عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن الرؤية تستهدف إشراك مختلف فئات المجتمع في مناقشة القضايا الوطنية الكبرى، وفي مقدمتها التعليم والصحة والبنية التحتية والمشروعات التنموية، مع الاهتمام بالعوائد المترتبة عليها ومدى انعكاسها على حياة المواطنين.

وأوضح أستاذ إدارة الأعمال بجامعة عين شمس أن تقييم نجاح السياسات الحكومية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة يعتمد على مؤشرين رئيسيين، هما الجانب الاقتصادي والجانب الاجتماعي، مشيرًا إلى أهمية المؤشرات الاقتصادية في تحديد مسار التنمية، ومتابعة الاستراتيجية الصناعية وتطوير القطاع الصناعي لبناء اقتصاد تنافسي ومستدام.