فرحة الزفاف تتحول إلى مأساة.. مصرع شاب إثر انفجار أسطوانة ألعاب نارية بسوهاج

خيم الحزن على قرية النويرات التابعة لمركز المنشأة جنوب محافظة سوهاج، عقب مصرع شاب يبلغ من العمر 17 عامًا، إثر انفجار أسطوانة ألعاب نارية خلال حفل زفاف، في واقعة مأساوية حولت أجواء الاحتفال إلى حالة من الحزن والأسى.

تفاصيل الواقعة

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الجهات المعنية بلاغًا بوقوع حادث خلال حفل زفاف بقرية النويرات، التابعة لمركز المنشأة، أسفر عن وفاة الشاب إسماعيل حمدي أ، البالغ من العمر 17 عامًا، إثر انفجار أسطوانة ألعاب نارية أثناء الاحتفال.

وعلى الفور، انتقلت سيارة إسعاف إلى موقع الحادث، للتعامل مع البلاغ ونقل جثمان الشاب إلى مشرحة مستشفى العسيرات، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.

وتتولى الجهات المعنية فحص ملابسات الواقعة، لتحديد تفاصيل الحادث، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقًا لما تسفر عنه أعمال الفحص.