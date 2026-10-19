ارتفاع عدد ضحايا حادث سيارة طهطا بسوهاج إلى 3 وفيات.. واستمرار البحث عن العريس المفقود

ارتفع عدد ضحايا حادث السيارة المأساوي بطهطا في محافظة سوهاج، إلى 3 وفيات، بعد وفاة المصابة الثالثة متأثرة بإصابتها، فيما تتواصل جهود البحث عن العريس محمد ر ص، عقب استخراج السيارة من موقع الحادث.

مصرع 3 وإصابة العريس في حادث سوهاج

وشهد الحادث وفاة ندى م ع، البالغة من العمر 22 عامًا، وشهد ا ع، 20 عامًا، بالإضافة إلى وفاة شيماء ع م، لترتفع حصيلة الضحايا إلى 3 وفيات، كما أسفر الحادث عن إصابة عادل أ ع، سائق السيارة، فيما تواصل الجهات المعنية متابعة ملابسات الواقعة، للوقوف على أسباب الحادث وتفاصيله.

وتتواصل أعمال البحث عن العريس، وتسود حالة من الترقب بين الأهالي وأقارب العريس، في انتظار ما تسفر عنه جهود البحث الجارية لكشف مصيره، وسط حالة من الحزن بعد ارتفاع عدد الوفيات إلى 3 أشخاص.

وتكثف الجهات المعنية جهودها لكشف ملابسات الحادث، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما يترقب الأهالي تطورات أعمال البحث عن العريس المفقود، لمعرفة تفاصيل الواقعة كاملة.