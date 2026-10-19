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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

درة تتألق في أحدث ظهور بلوك كاجوال من الجونة

درة
درة
سارة عبد الله

شاركت الفنانة درة صورا جديدة لها في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت درة بلوك كاجوال أنيق، حيث ارتدت فستانا قصير، في أجواء مميزة، من الجونة. 

وحصدت درة زروق جائزة التميز والإبداع في مهرجان الفضائيات العربية لعام 2026، عن أدائها لشخصية «ميادة الديناري» في مسلسل «علي كلاي»، بعد النجاح الذي حققته الشخصية وتفاعل الجمهور معها خلال موسم دراما رمضان 2026.

وأعربت درة زروق عن سعادتها بهذا التكريم، مؤكدة أن الجائزة تمثل لها تقديرًا مهمًا لما قدمته من خلال شخصية «ميادة الديناري»، التي خاضت من خلالها تجربة درامية مختلفة، جمعت بين القوة والصلابة والأبعاد الإنسانية، مع تطور الشخصية وتصاعد الأحداث.

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