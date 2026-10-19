محمد سعد يحسم الجدل حول مشاركته في دراما رمضان 2027

نفى الفنان محمد سعد ما تردد بشأن استعداده لتقديم مسلسل جديد خلال موسم دراما رمضان 2027، مؤكدًا أنه لم يتلقَّ أي تواصل من جهة إنتاجية بشأن مشروع درامي جديد، سواء على مستوى السيناريو أو الإخراج.

وكتب محمد سعد في منشور عبر حسابه على فيسبوك: «جمهوري الغالي قرأت أخبارا عن مسلسل لي في 2027 ولا أعرف عنه شيئًا ولم أتلق أي تواصل إنتاجيا، سواء علي مستوي الورق أو الإخراج، واتمني تحري الدقة قبل نشر أي أخبار قد توحي بوجود تعاون لم يحدث أساسًا، وأي خبر هيكون علي صفحتي وصبح صبح عالغاليييييييييين».

تكريم محمد سعد في مهرجان الإسكندرية المسرحي

وعلى جانب آخر، حملت الدورة السادسة عشرة من مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي «مسرح بلا إنتاج» اسم الفنان محمد سعد، في تكريم لمسيرته الفنية، وأقيمت فعاليات الدورة خلال الفترة من 20 إلى 26 سبتمبر الماضي.

وجاء اختيار اسم محمد سعد تقديرًا لما قدمه من أعمال مسرحية وسينمائية تركت بصمة لدى الجمهور المصري والعربي، والشخصيات التي ارتبطت بذاكرة المشاهدين على مدار مشواره الفني.

وأوضح تامر طه، مدير المركز الصحفي للمهرجان، أن الدورة السادسة عشرة أقيمت برعاية وزارة الثقافة وبمشاركة عدد من المؤسسات والهيئات الداعمة، وشهدت استقبال فرق ومبدعين من دول مختلفة، قدموا تجارب مسرحية تعكس تنوع الثقافات والرؤى الفنية على خشبات مسارح الإسكندرية.