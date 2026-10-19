بسمة سرحان: منتدى مصر 2026 يعكس قدرة الدولة على تحويل التحديات إلى فرص استثمارية

أكدت بسمة سرحان، مساعد أمين العلاقات الخارجية شرق القاهرة بحزب حماة الوطن، أن انطلاق منتدى مصر 2026 بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي يحمل رسالة واضحة تعكس قدرة الدولة المصرية على التعامل مع التحديات، وتحويلها إلى فرص تدعم التنمية وترسم ملامح المستقبل، في ظل رؤية تستهدف تعزيز مكانة مصر إقليميًا ودوليًا.

مصر مركز واعد للاستثمار والتنمية

وقالت سرحان، في تصريحات لـ«صدى البلد»، إن المنتدى يعكس أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى جذب الاستثمارات وتعزيز التعاون مع مختلف الشركاء، مشيرة إلى أن مصر تمتلك إمكانات ومقومات متنوعة تؤهلها لتكون مركزًا مؤثرًا في مجالات الاستثمار والتنمية وصناعة القرار على المستويين الإقليمي والدولي.

وأضافت أن انعقاد المنتدى يمثل فرصة لطرح الرؤى والأفكار التي تدعم الاقتصاد الوطني، وتفتح آفاقًا جديدة للتعاون والاستثمار، بما يسهم في تعزيز فرص التنمية وتحقيق الاستفادة المثلى من المقومات التي تمتلكها الدولة.

إرادة وطنية لمواصلة البناء

وشددت مساعد أمين العلاقات الخارجية شرق القاهرة بحزب حماة الوطن على أن قوة مصر تستند إلى تماسك شعبها وإرادته وقدرته على مواجهة التحديات، مؤكدة أن الدولة تواصل مسيرة البناء والتنمية والعمل من أجل مستقبل أكثر استقرارًا وتقدمًا.

واختتمت بسمة سرحان بالتأكيد على أن منتدى مصر 2026 يمثل منصة مهمة لإبراز الفرص الواعدة التي يمتلكها الاقتصاد المصري، وتعزيز الثقة في قدرة الدولة على مواصلة التنمية وترسيخ حضورها في محيطها الإقليمي والدولي.