المشرف العام على "القومي للأشخاص ذوي الإعاقة" تُشارك في جلسة "الشباب والرياضة" ضمن فعاليات "منتدى مصر 2026"

شاركت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، مساء اليوم، في جلسة حوارية بعنوان "الشباب والرياضة.. من إتاحة الفرص إلى صناعة التأثير"، التي ضمن محور "بناء الإنسان"، ضمن فعاليات اليوم الأول من "منتدى مصر 2026".



سلطت الجلسة الضوء على جهود الدولة في تطوير المنظومة الرياضية، تناولت الجلسة ملف الانتقال من توفير الفرص أمام الشباب إلى بناء قدراتهم وتحويل مواهبهم وأفكارهم إلى إنجازات ملموسة على أرض الواقع، فيما استعرضت الجلسة أهمية التركيز على اكتشاف مواهب الشباب، ورعايتها، والتدريب والتأهيل، لتعزيز قدراتهم على الإبداع والابتكار، وتعزيز المشاركة الشبابية، مع قياس أثر البرامج والسياسات الخاصة بذلك.

وفي هذا السياق أكدت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أهمية تطبيق كود الإتاحة في البنية التحتية للمشروعات الرياضية القائمة، والجاري تنفيذها، لضمان تيسير وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى هذه المنشأت، ويعزز من مشاركتهم في الرياضات المختلفة، كما أكدت على ضرورة العمل على زيادة مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل كامل في كافة البرامج والأنشطة الرياضية، لتحقيق الشمولية لجميع فئات المجتمع، ولتعزيز روح الانتماء والوطنية لديهم، مشددة على ضرورة تمكين مقدمي الخدمة من التعامل معهم، ومعرفة لغات التواصل المناسبة لمختلف الإعاقات، ورفع وعيهم بقضاياهم وحقوقهم المختلفة.



أشارت أن هذه الجلسة شهدت مشاركة عدد كبير من الأشخاص ذوي الإعاقات المختلفة، ومن بينهم الأبطال البارالمبين، لصياغة وتطوير منظومة متكاملة تتيح للشباب الوصول إلى الفرص، وتساعدهم على استثمار قدراتهم في مسارات عملية ومستدامة، وتعكس هذه المشاركة الفاعلة النهج التشاركي في وضع الخطط والسياسات الوطنية في الجمهورية الحديدة، ويعمل على تحقق أهداف التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030".