قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تراجع خام برنت رغم تجدد هجمات الفصائل اليمنية على منشآت الطاقة السعودية
بعد ثلاثية المقاولون.. بركات وجهازه يتقدمون باستقالتهم من تدريب إنبي الشرقية
الأرز بكام النهاردة؟.. نقيب الفلاحين يكشف مفاجآت في أسعار الشعير والأبيض
أمين الفتوى: خطابات الرئيس السيسي تعكس بُعدًا روحيًا يتقاطع مع التصوف المعتدل
ناشط فلسطيني يطلب تدخل المحكمة العليا الأمريكية لتجنب اعتقاله وترحيله مجددًا
متحدث الوزراء: منتدى مصر يضع خطة عمل حتى 2030 لتلبية احتياجات المواطنين
بعد قرار الإيقاف.. المباريات التي يغيب عنها التوأم حسام وإبراهيم
هل يجوز قراءة آيات معينة من القرآن بنية الشفاء؟.. الإفتاء توضح حكم الرقية الشرعية
الكشف عن تويوتا جلانزا 2027 الجديدة بمحرك اقتصادي.. صور
المتهم كان يلهو بفرد خرطوش .. التحريات تكشف تفاصيل مقــ.تل طالبة في شبرا الخيمة
محمود مسلم: لم يرفض أي نائب حتى الآن إرسال قوات مصرية لدعم السعودية
وسط التوترات الإقليمية.. قائد الجيش الباكستاني يتوجه إلى طهران اليوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

محمد فتحي: مخاطر الذكاء الاصطناعي تتجاوز السوشيال ميديا وبيانات الوزارات تثير تساؤلات

محمد فتحي: مخاطر الذكاء الاصطناعي تتجاوز السوشيال ميديا وبيانات الوزارات تثير تساؤلات
محمد فتحي: مخاطر الذكاء الاصطناعي تتجاوز السوشيال ميديا وبيانات الوزارات تثير تساؤلات
شيماء جمال

حذّر الدكتور محمد فتحي من مخاطر استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، معتبرًا أن المخاوف المرتبطة بها تتجاوز ما يُثار بشأن مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة مع إدخال الأفراد والمؤسسات بيانات ومعلومات إلى أدوات مثل ChatGPT دون وضوح كافٍ بشأن مصير هذه البيانات والجهات التي يمكنها الوصول إليها.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج الصورة، عبر قناة النهار، أنّه يستخدم، مثل غيره، أدوات الذكاء الاصطناعي في الكتابة، لكن التساؤل الأهم يتعلق بالمعلومات التي يُدخلها المستخدمون إلى هذه الأدوات، وأين تذهب بعد ذلك، ومن الجهة التي تتحكم في الوصول إليها، لا سيما أن هذه الأدوات ليست مملوكة للمستخدمين أنفسهم.

وأوضح فتحي أن مخاوفه تتزايد مع استخدام عدد من الوزارات أدوات الذكاء الاصطناعي في صياغة بياناتها الرسمية، لأن إعداد هذه البيانات يتطلب تزويد الأدوات بمعلومات قد تُستخدم أيضًا في اقتراح الصياغات والاختصار، ما يثير تساؤلات حول مصير المعلومات التي تُقدَّم قبل إنتاج النص النهائي.

وتساءل عما إذا كان العاملون في الوزارات والجهات الحكومية الحساسة يمتلكون الوعي الكافي للتمييز بين المعلومات التي يمكن إدخالها إلى أدوات الذكاء الاصطناعي وتلك التي لا ينبغي مشاركتها معها، مؤكدًا أن القضية تتعلق بوعي المستخدمين بطبيعة المعلومات التي يقدمونها.

وخلال النقاش، أشار محمد مرعي إلى أهمية الأمن السيبراني وإلى أن مصر متقدمة في هذا المجال مقارنة بدول عديدة في المنطقة، لكن فتحي اعترض على اعتبار ذلك كافيًا، موضحًا أن لديه واقعة تتعلق بمخاوفه، وأنه سيشرح تفاصيلها لمرعي بعد انتهاء الحلقة.

وأكد فتحي أن حديثه لا ينفي أهمية محاولات تعزيز الأمن السيبراني، لكنه يلفت إلى ضرورة التعامل مع المخاطر الفعلية لا الاكتفاء بوجود جهود عامة، خاصة مع اتساع استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في المؤسسات.

الذكاء الاصطناعي السوشيال ميديا ChatGPT

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يستذكر موقفًا للرئيس الأسبق مبارك بشأن وزير الكهرباء ماهر أباظة

قطع المياه

من 6 مساءً حتى منتصف الليل.. انقطاع المياه عن 16 منطقة وضعفها في 3 أخرى بالقاهرة

قفزة جديدة في أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين

بعد تجاوز الـ 6 آلاف.. قفزة جديدة في أسعار الذهب اليوم الإثنين بمصر

هالاند

برشلونة يبدأ مفاوضات لضم هالاند من السيتي.. تفاصيل

تراجع أسعار البيض اليوم وارتفاع أسعار زيوت الطعام في الأسواق

تراجع أسعار البيض والسكر.. والزيت يرتفع 11 جنيه .. مفاجأة في أسعار السلع الغذائية اليوم

طرابزون

ترتيب الدوري التركي بعد فوز طرابزون سبور على بشكتاش

سعرالدولار اليوم

الأخضر وصل 54 جنيها.. سعر الدولار الآن في البنوك

قطع المياه ..صورة تعبيرية

تأجيل إصلاح خط مياه زهراء المعادي إلى مساء اليوم.. تعرف على المناطق المتأثرة

بالصور

طريقة عمل الكابوريا في البيت زي المطاعم

طريقة عمل الكابوريا في البيت زي المطاعم
طريقة عمل الكابوريا في البيت زي المطاعم
طريقة عمل الكابوريا في البيت زي المطاعم

شعرك بيتساقط أكتر مع تغير الفصول؟.. متى يستدعي هذا الأمر شعورنا بالقلق؟

شعرك بيتساقط أكتر مع تغير الفصول؟ متى يستدعي القلق؟
شعرك بيتساقط أكتر مع تغير الفصول؟ متى يستدعي القلق؟
شعرك بيتساقط أكتر مع تغير الفصول؟ متى يستدعي القلق؟

مع تقلبات الطقس.. 7 علامات لا تهمليها عند الشعور بالبرد

مع تقلبات الطقس.. 7 علامات لا تهمليها عند الشعور بالبرد
مع تقلبات الطقس.. 7 علامات لا تهمليها عند الشعور بالبرد
مع تقلبات الطقس.. 7 علامات لا تهمليها عند الشعور بالبرد

بتحسي بالبرد رغم اعتدال الجو؟ 7 علامات تكشف السبب

بتحسي بالبرد رغم اعتدال الجو؟ 7 علامات تكشف السبب
بتحسي بالبرد رغم اعتدال الجو؟ 7 علامات تكشف السبب
بتحسي بالبرد رغم اعتدال الجو؟ 7 علامات تكشف السبب

فيديو

اسعار فستانين الجونة 2026

نصف مليون جنيه في فستان واحد .. أسعار صادمة لفساتين نجمات الجونة 2026

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: أبناء فوزية

محمد مندور

محمد مندور يكتب: فن الخط لغة حوار بين مصر والصين

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: شفرة الـ 2030 في كواليس هندسة الأمن القومي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيطان ينتظر

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من احتواء الصدمة إلى بناء المرونة.. مصر وأزمات الطاقة والغذاء والديون

المزيد