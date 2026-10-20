الجوجوبا تتصدر المشروعات الخضراء بالبحر الأحمر.. 600 مليون جنيه استثمارات و2000 فرصة عمل

حققت محافظة البحر الأحمر إنجازًا جديدًا في مجال التنمية المستدامة، بعدما احتل مشروع زراعة نبات الجوجوبا المركز الأول على مستوى المحافظة ضمن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في دورتها الرابعة لعام 2026، في خطوة تعزز فرص التوسع في الاستثمار الزراعي الصديق للبيئة.

3 آلاف فدان لمشروع الجوجوبا

ويستهدف المشروع زراعة 3 آلاف فدان من نبات الجوجوبا باستثمارات متوقعة تصل إلى 600 مليون جنيه، مع توفير نحو 2000 فرصة عمل مباشرة، بما يدعم النشاط الاقتصادي ويوفر فرصًا جديدة للتشغيل في المحافظة.

ويعتمد المشروع على استخدام المياه المعالجة في الري، بما يسهم في ترشيد استهلاك المياه والاستفادة من الموارد المتاحة، ويدعم التوسع في الأنشطة الزراعية المستدامة بالمناطق الصحراوية.

محصول واعد لدعم الاقتصاد الأخضر

وتبرز أهمية زراعة الجوجوبا في قدرتها على التكيف مع الظروف البيئية القاسية نسبيًا، إلى جانب تعدد استخداماتها الاقتصادية، وهو ما يجعلها من المحاصيل الواعدة للاستثمار في المناطق الساحلية والصحراوية.

كما يتماشى المشروع مع توجهات تعزيز الاقتصاد الأخضر والدائري، من خلال الجمع بين الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية وتحقيق عائد اقتصادي، مع مراعاة الاعتبارات البيئية.

دفعة جديدة للاستثمارات الصديقة للبيئة

ويمثل حصول المشروع على المركز الأول بمحافظة البحر الأحمر ضمن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية فرصة لدعم الابتكار البيئي وتشجيع الاستثمارات المستدامة، فضلًا عن تعزيز جهود توفير فرص العمل وتوسيع قاعدة المشروعات التي تحقق التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة.