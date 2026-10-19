رئيس حي جنوب الغردقة يتابع انتظام العمل ويؤكد سرعة إنجاز طلبات المواطنين

واصل أيمن سلطان، رئيس حي جنوب الغردقة، متابعة سير العمل داخل الحي لليوم الثاني منذ توليه مهام منصبه، للوقوف على آليات العمل بالإدارات والأقسام المختلفة، ومتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يدعم كفاءة الأداء الإداري وسرعة الاستجابة للطلبات والشكاوى.

تأتي المتابعة في ضوء توجيهات الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، وتعليمات اللواء أحمد جبر، رئيس مدينة الغردقة، بشأن تطوير منظومة العمل المحلي، وتعزيز المتابعة الميدانية، وتحسين مستوى الخدمات، وضمان التنسيق والتعاون بين العاملين بمختلف الإدارات.

وشملت الجولة المرور على إدارات وأقسام الحي، والتعرف على العاملين وطبيعة اختصاصاتهم، ومتابعة سير العمل وآليات التنسيق بين الإدارات، بما يسهم في تنظيم الإجراءات ورفع كفاءة الأداء وتحقيق التكامل داخل منظومة العمل.

ووجّه رئيس الحي بسرعة فحص الشكاوى والطلبات الواردة من خلال منظومة شكاوى مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية، إلى جانب الطلبات المقدمة مباشرة إلى الحي، ومنها طلبات خدمات المواطنين وطلبات اتحادات الشاغلين وغيرها من المعاملات، مع متابعة موقف كل طلب والعمل على إنهائه وفقًا للإجراءات المنظمة.

كما تفقد سلطان المركز التكنولوجي وخدمات الحكومة الإلكترونية، لمتابعة انتظام تقديم الخدمات والاطمئنان على تيسير الإجراءات أمام المواطنين، والاستماع إلى العاملين بالمركز والتعرف على المعوقات التي تواجههم، إلى جانب الوقوف على مطالب المواطنين والعمل على تذليل العقبات التي قد تؤثر على سرعة تقديم الخدمة.

وأكد رئيس الحي ضرورة إنجاز المعاملات أولًا بأول، وعدم ترك الطلبات دون متابعة، مع الالتزام بسرعة الاستجابة للشكاوى والتعامل الجاد معها، بما يضمن انتظام سير العمل، وتحسين جودة الخدمات، وتيسير حصول المواطنين على حقوقهم الخدمية.