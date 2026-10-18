أول يوم عمل.. رئيس مدينة الغردقة يتفقد العمل بالإدارات ويرحب بمقترحات الموظفين

أجرى اللواء أحمد جبر، رئيس مدينة الغردقة، جولة تفقدية داخل الإدارات المختلفة بالديوان العام، في أول يوم عمل له عقب توليه مهام منصبه الجديد، مؤكدًا أهمية العمل بروح الفريق الواحد، والتواصل المباشر مع العاملين، وتوفير بيئة عمل آمنة تساعد على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

جولة ميدانية لمتابعة سير العمل

وحرص رئيس المدينة، خلال جولته، على تفقد الإدارات المختلفة والتواصل المباشر مع الموظفين، للتعرف على طبيعة العمل ومتابعة سير الأداء، في إطار خطة تستهدف تطوير منظومة العمل الإداري والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد اللواء أحمد جبر أن المرحلة المقبلة تتطلب تكاتف جميع العاملين والتعاون المثمر بين الإدارات المختلفة، مشددًا على أن العمل بروح الفريق الواحد يمثل أساس النجاح وتحقيق الأهداف المنشودة.

«مكتبي مفتوح للجميع».. جبر يرحب بمقترحات الموظفين

وأوضح رئيس المدينة أن مكتبه مفتوح دائمًا أمام جميع العاملين للاستماع إلى مقترحاتهم وملاحظاتهم، والعمل على تقديم الدعم اللازم وتذليل العقبات التي قد تواجههم، بما يسهم في تطوير الأداء وتحسين بيئة العمل.

كما وجّه عددًا من الملاحظات والتوجيهات الفورية إلى سكرتير المدينة، بشأن ضرورة الالتزام باشتراطات السلامة المهنية، وتوفير بيئة عمل آمنة ومناسبة للعاملين، بما يساعدهم على أداء مهامهم بكفاءة.

تهاني العاملين بتولي مهام المنصب الجديد

من جانبهم، أعرب موظفو الإدارات المختلفة عن سعادتهم بزيارة رئيس المدينة، وقدموا له خالص التهاني والتبريكات بمناسبة توليه مهام منصبه الجديد، متمنين له التوفيق والسداد في أداء مسؤولياته، بما يحقق الصالح العام ويلبي احتياجات المواطنين.

تأتي الجولة في إطار التأكيد على أهمية المتابعة الميدانية والتواصل المباشر مع العاملين، باعتبارهما من الركائز الأساسية لتطوير الأداء الإداري وتحسين جودة الخدمات المحلية.