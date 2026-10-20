إنزاجي بعد الفوز على الحزم: الهلال استحق الانتصار وعلينا علاج إهدار الفرص

أعرب الإيطالي سيموني إنزاجي، المدير الفني لفريق الهلال، عن سعادته بتحقيق فريقه الفوز على نظيره الحزم بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

وقال إنزاجي، في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: «قدم اللاعبون أداءً مميزًا واستحقوا الانتصار في لقاء الحزم».



وواصل: «سيطرنا على معظم فترات اللقاء، ونجح اللاعبون في تحقيق الفوز رغم إهدار العديد من الفرص».

وختم: «سددنا 21 مرة تجاه مرمى المنافس، وحالفنا الحظ في واحدة منها فقط، لذا علينا علاج ظاهرة إهدار الفرص خلال المرحلة المقبلة».