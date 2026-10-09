إنزاجي يتصدر وأرتيتا مفاجأة القائمة.. أعلى 10 مدربين أجرًا في العالم خلال 2026

تضم قائمة أعلى المدربين أجرًا في عالم كرة القدم خلال عام 2026 مجموعة من أبرز الأسماء في اللعبة، في ظل الرواتب الضخمة التي تحصل عليها الأجهزة الفنية، سواء مع الأندية الأوروبية الكبرى أو الفرق المنافسة في الدوريات الخليجية.

وبحسب الأرقام التي نشرها موقع «Planet Football»، يتصدر الإيطالي سيموني إنزاجي، المدير الفني للهلال السعودي، القائمة براتب سنوي يبلغ 22.5 مليون جنيه إسترليني، بينما يأتي الأرجنتيني دييجو سيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد، في المركز الثاني، ويحتل الإسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفني لأرسنال، المركز الثالث بعد تجديد عقده مع النادي الإنجليزي.

وتشهد القائمة حضورًا لافتًا لمدربي الدوري الإنجليزي الممتاز، إلى جانب أسماء بارزة في كرة القدم الأوروبية والعالمية، مثل جوزيه مورينيو ولويس إنريكي وتشابي ألونسو وكارلو أنشيلوتي.

إنزاجي وسيميوني في الصدارة

يتربع الإيطالي سيموني إنزاجي على صدارة القائمة براتب سنوي يصل إلى 22.5 مليون جنيه إسترليني، بعدما انتقل من إنتر ميلان إلى الهلال السعودي، ليحصل على نحو 454 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا.

ويأتي الأرجنتيني دييجو سيميوني في المركز الثاني براتب سنوي يبلغ 20.3 مليون جنيه إسترليني، بعدما أمضى سنوات طويلة على رأس القيادة الفنية لأتلتيكو مدريد، وقاد الفريق للمنافسة على البطولات المحلية والقارية، مع استمرار عقده حتى عام 2027.

أرتيتا يقفز إلى المركز الثالث

احتل الإسباني ميكيل أرتيتا المركز الثالث براتب سنوي يبلغ 20 مليون جنيه إسترليني، عقب تجديد عقده مع أرسنال حتى عام 2030، في خطوة تعكس ثقة إدارة النادي في مشروعه الفني.

وبحسب التقرير، يتضمن عقد أرتيتا زيادة في راتبه، إلى جانب مكافآت قد تصل إلى 5 ملايين جنيه إسترليني، ليصبح من بين أعلى المدربين أجرًا في كرة القدم العالمية.

جلاسنر وألونسو ضمن الخمسة الأوائل

جاء النمساوي أوليفر جلاسنر في المركز الرابع براتب سنوي يبلغ 13 مليون جنيه إسترليني، بينما احتل الإسباني تشابي ألونسو المركز الخامس براتب يصل إلى 11.3 مليون جنيه إسترليني سنويًا.

وتضم القائمة في المراكز التالية البرتغالي جوزيه مورينيو، والإسباني لويس إنريكي، والإسباني أندوني إيراولا، براتب سنوي يبلغ 10.3 مليون جنيه إسترليني لكل منهم، وفقًا للأرقام الواردة في التقرير.

أنشيلوتي يكمل قائمة العشرة الأوائل

حل الإيطالي لوتشيانو سباليتي في المركز التاسع براتب سنوي يبلغ 9.7 مليون جنيه إسترليني، بينما جاء مواطنه كارلو أنشيلوتي في المركز العاشر براتب يصل إلى 8.1 مليون جنيه إسترليني، بعد انتقاله من تدريب ريال مدريد إلى قيادة منتخب البرازيل.

ترتيب أعلى 10 مدربين أجرًا في 2026

سيموني إنزاجي – 22.5 مليون جنيه إسترليني سنويًا. دييجو سيميوني – 20.3 مليون جنيه إسترليني سنويًا. ميكيل أرتيتا – 20 مليون جنيه إسترليني سنويًا. أوليفر جلاسنر – 13 مليون جنيه إسترليني سنويًا. تشابي ألونسو – 11.3 مليون جنيه إسترليني سنويًا. جوزيه مورينيو – 10.3 مليون جنيه إسترليني سنويًا. لويس إنريكي – 10.3 مليون جنيه إسترليني سنويًا. أندوني إيراولا – 10.3 مليون جنيه إسترليني سنويًا. لوتشيانو سباليتي – 9.7 مليون جنيه إسترليني سنويًا. كارلو أنشيلوتي – 8.1 مليون جنيه إسترليني سنويًا.

وتكشف القائمة عن الفوارق الكبيرة في رواتب المدربين، حيث يتقدم إنزاجي بفارق ملحوظ عن أقرب منافسيه، بينما يواصل أرتيتا تعزيز مكانته المالية بين كبار المدربين، بالتزامن مع استمرار المنافسة على قمة كرة القدم الأوروبية.