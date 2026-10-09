اختتمت منافسات بطولة مصر الدولية للناشئين والشباب لتنس الطاولة، والتي شهدت مشاركة 20 دولة، في مجمع صالات الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.

إشادة دولية بنجاح تنظيم بطولة مصر لتنس الطاولة

وأشادت الوفود التي شاركت في البطولة بنجاح التنظيم المصري للحدث الدولي الكبير، سواء في تنظيم المنافسات والإقامة والتدريبات.

وحرصت الوفود على توجيه الشكر إلى الاتحاد المصري لتنس الطاولة على نجاح البطولة وخروجها بالشكل الذي يليق بمكانة وعراقة مصر.

وأكد الكابتن عمرو فهمي أمين صندوق الاتحاد المصري لتنس الطاولة، ومدير البطولة أن جميع اللجان في البطولة قامت بأدار دورها على أكمل وجه خاصة أنها تمتلك كفاءات مميزة على جميع المستويات.

يذكر أن منافسات البطولة شهدت مشاركة فئات 11، 13، 15، 17، 19 عامًا، ونحو 250 لاعبًا ولاعبة يمثلون 20 دولة، في مختلف المراحل السنية، بمشاركة نحو 120 لاعبًا مصريًا.