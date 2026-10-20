شمس البارودي تستعيد ذكريات ارتدائها الحجاب: الحمد لله على الثبات

شاركت الفنانة المعتزلة شمس البارودي جمهورها صورة نادرة من ذكرياتها بعد ارتداء الحجاب، كاشفة عن تفاصيل الفترة الأولى من قرارها الابتعاد عن الظهور والتصوير، الذي اتخذته بعد مرور أشهر قليلة على ارتدائه.

وأرفقت شمس البارودي الصورة بتعليق عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي، استرجعت خلاله تلك المرحلة، مؤكدة أنها امتنعت عن التصوير لفترة بعد نشر الصورة في الصحافة.

وكتبت قائلة: «دي أول صورة بعد حجابي بأشهر قليلة بإصدار الصحافة، وبعدها امتنعت عن التصوير فترة، والحمد لله على الثبات، نسأل الله رضاه والجنة يا رب»

كانت الفنانة المعتزلة شمس البارودي، قد شاركت صورة تجمعها بزوجها الراحل الفنان حسن يوسف، عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي، وأرفقتها برسالة مؤثرة عبرت خلالها عن اشتياقها له واستحضارها لذكرياتهما معا.

وكتبت شمس البارودي: «عشت معك سعادة ظننت أنها لن تنتهي، ولكنها الحياة بيقين.. اللقاء المرتقب يا رحمن الدنيا والآخرة».



