قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الثلاثاء.. شبورة وأمطار وانخفاض الحرارة ليلًا
منتدى مصر 2026 يفتح ملف التنمية العمرانية.. 1.9 مليون وحدة سكنية و6.4 ألف كم طرق في حصاد 12 عامًا
مدبولي: ضاعفنا مساحة المعمور إلى 14% لاستيعاب التكدس السكاني
وزير الصحة: اعتمدنا على خطة للتطوير تحدث بشكل مستمر منذ 12 عاما
مصدر باتحاد الكرة: نرفض عقوبات «فيفا» بحق حسام وإبراهيم حسن وزيكو.. وبدأنا تجهيز مستندات الاستئناف| خاص
مدبولي: 15 مليون مصري يسكنون المدن الجديدة.. والعلمين جذبت مليون سائح
دعاء اسم الله الأعظم لقضاء الحوائج.. 8 كلمات لا ترد الآن
مدبولي: إنشاء 22 مدينة جديدة بعد 2014 لمواجهة التكدس السكاني
إضافة جديدة لإنتاج الغاز.. تشغيل محطة مليحة بالصحراء الغربية
4 انتصارات و12 هدفًا.. أرقام تكشف تفوق الزمالك على بترول أسيوط قبل لقاء الليلة
هيئة الطوارئ الأوكرانية: 3 قتلى و6 مصابين في هجوم استهدف كييف
وزير البترول: مصر أمّنت الطاقة لأكثر من 110 ملايين شخص
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

شمس البارودي تستعيد ذكريات ارتدائها الحجاب: الحمد لله على الثبات

شمس البارودي
شمس البارودي
يمنى عبد الظاهر

شاركت الفنانة المعتزلة شمس البارودي جمهورها صورة نادرة من ذكرياتها بعد ارتداء الحجاب، كاشفة عن تفاصيل الفترة الأولى من قرارها الابتعاد عن الظهور والتصوير، الذي اتخذته بعد مرور أشهر قليلة على ارتدائه.

وأرفقت شمس البارودي الصورة بتعليق عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي، استرجعت خلاله تلك المرحلة، مؤكدة أنها امتنعت عن التصوير لفترة بعد نشر الصورة في الصحافة.

وكتبت قائلة: «دي أول صورة بعد حجابي بأشهر قليلة بإصدار الصحافة، وبعدها امتنعت عن التصوير فترة، والحمد لله على الثبات، نسأل الله رضاه والجنة يا رب»

كانت الفنانة المعتزلة شمس البارودي، قد شاركت صورة تجمعها بزوجها الراحل الفنان حسن يوسف، عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي، وأرفقتها برسالة مؤثرة عبرت خلالها عن اشتياقها له واستحضارها لذكرياتهما معا.

وكتبت شمس البارودي: «عشت معك سعادة ظننت أنها لن تنتهي، ولكنها الحياة بيقين.. اللقاء المرتقب يا رحمن الدنيا والآخرة».


 

الفنانة المعتزلة شمس المعتزلة شمس البارودي ارتداء الحجاب حسن يوسف الراحل الفنان حسن يوسف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء

تراجع من جديد.. أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في مصر

منتخب مصر

بعد قرار الإيقاف.. المباريات التي يغيب عنها التوأم حسام وإبراهيم

زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون

نزيف دماغي.. حقيقة دخول كيم جونغ أون في غيبوبة ونقله إلى الصين للعلاج

الأرز

الأرز بكام النهاردة؟.. نقيب الفلاحين يكشف مفاجآت في أسعار الشعير والأبيض

المتوفية

تشييع جثمان نورا ضحية خطيب صديقتها في شبرا الخيمة عقب صلاة الجنازة بمسجد عصفور

حسام حسن

أول تحرك من اتحاد الكرة بعد إيقاف حسام وإبراهيم حسن بقرار الفيفا

محمد صلاح

انتهت اللعبة.. طرابزون يسخر من بشكتاش بعد الفوز بصورة محمد صلاح

أسعار الدواجن

بعد موجة الغلاء.. تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء بالأسواق

ترشيحاتنا

وزارة العمل

العمل: فرصة التدريب من أجل التشغيل لحملة الدبلومات الصناعية

منتدي مصر 2026

انطلاق جلسة «صحة المواطن» ضمن منتدى مصر 2026 بحضور وزير الصحة

رسامة شمامسة جدد

الأنبا كاراس يرسم 3 شمامسة جدد برتبة إبصالتس بولاية بنسلفانيا الأمريكية

بالصور

دراسة.. احذر شرب الشاي والقهوة شديدا السخونة.. ماذا يحدث للمريء؟

دراسة حديثة تحذر من شرب الشاي والقهوة وهما شديدا السخونة.. ماذا يحدث للمريء؟
دراسة حديثة تحذر من شرب الشاي والقهوة وهما شديدا السخونة.. ماذا يحدث للمريء؟
دراسة حديثة تحذر من شرب الشاي والقهوة وهما شديدا السخونة.. ماذا يحدث للمريء؟

أخطاء في المكياج قد تجعل ملامحك تبدو أكبر سنًا.. تجنبيها

أخطاء في المكياج ممكن تخلي ملامحك تبدو أكبر سنًا
أخطاء في المكياج ممكن تخلي ملامحك تبدو أكبر سنًا
أخطاء في المكياج ممكن تخلي ملامحك تبدو أكبر سنًا

الفستق الحلبي.. مكسرات صغيرة تدعم صحة القلب وتساعد على الشعور بالشبع

الفستق الحلبي.. مكسرات صغيرة تدعم صحة القلب وتساعد على الشعور بالشبع
الفستق الحلبي.. مكسرات صغيرة تدعم صحة القلب وتساعد على الشعور بالشبع
الفستق الحلبي.. مكسرات صغيرة تدعم صحة القلب وتساعد على الشعور بالشبع

قبل ظهور التجاعيد.. 6 عادات يومية احذريها

قبل ظهور التجاعيد.. 6 عادات يومية احذريها
قبل ظهور التجاعيد.. 6 عادات يومية احذريها
قبل ظهور التجاعيد.. 6 عادات يومية احذريها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: أبناء فوزية

محمد مندور

محمد مندور يكتب: فن الخط لغة حوار بين مصر والصين

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: شفرة الـ 2030 في كواليس هندسة الأمن القومي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيطان ينتظر

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من احتواء الصدمة إلى بناء المرونة.. مصر وأزمات الطاقة والغذاء والديون

المزيد