شمس البارودي تحذر من الفتن: تتسلل لقلبك نقطة نقطة حتى تظلمه وأنت لا تدري

وجهت الفنانة المعتزلة شمس البارودي رسالة تحذيرية بشأن الفتن، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مؤكدة خطورتها وتأثيرها التدريجي على القلوب.

وكتبت شمس البارودي: «إياكم والفتن، فهي كقطع الليل المظلم، تتسلل لقلبك نقطة نقطة حتى تظلمه وأنت لا تدري».

شمس البارودي والاعتزال

وكان آخر ظهور سينمائي للفنانة شمس البارودي من خلال فيلم «2 على الطريق» عام 1984، الذي شاركت في بطولته أمام الفنان عادل إمام، قبل أن تعلن اعتزالها الفن وارتداء الحجاب في منتصف ثمانينيات القرن الماضي.

ومنذ اعتزالها، ابتعدت شمس البارودي عن الأضواء والأعمال الفنية، وركزت على حياتها الخاصة، مع ظهورها من حين إلى آخر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، للتعبير عن آرائها ومشاركة بعض ذكرياتها الفنية والشخصية.

وفاة حسن يوسف

ورحل الفنان حسن يوسف عن عالمنا في أكتوبر 2024، عن عمر ناهز 90 عامًا، بعد مسيرة فنية حافلة قدم خلالها العديد من الأعمال السينمائية والتليفزيونية والمسرحية.

وكان حسن يوسف متزوجًا من الفنانة شمس البارودي، وشكّل الزوجان واحدًا من أشهر الثنائيات في الوسط الفني المصري، واستمر زواجهما سنوات طويلة حتى رحيله.

كما فقد الزوجان نجلهما عبدالله في أغسطس 2023، في واقعة تركت أثرًا بالغًا في حياتهما، قبل رحيل حسن يوسف بنحو عام.