موعد ومكان عزاء جدة مريم عامر منيب

أعلنت مريم عامر منيب، عن عزاء جدتها، والتي رحلت عن عالمنا، أمس.

وقالت مريم عامر منيب: يُقام عزاء المغفور لها بإذن الله السيدة عيدة منير فريد، يوم الخميس 22 أكتوبر بمسجد الشرطة بالسادس من أكتوبر، قاعة الرزاق عقب صلاة المغرب مباشرة.. نسألكم الدعاء لها بالرحمة والمغفرة.

طرحت الفنانة مريم عامر منيب أغنيتها الجديدة "رجعولي حبيبي"، والتي دخلت المركز السادس في قائمة الأكثر تداولًا على "يوتيوب"، وسط تفاعل كبير من الجمهور على منصات التواصل الاجتماعي.

وأهدت مريم الأغنية إلى روح خطيبها الراحل عمرو ستين، بمناسبة مرور عام على وفاته، لتحمل الأغنية مشاعر الفقد والحنين للذكريات التي جمعتهما.