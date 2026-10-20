إحالة 83 من العاملين المقصرين للتحقيق بمراكز الزقازيق وديرب نجم والقنايات

قرر المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية إحالة عدد من العاملين غير الملتزمين بالتواجد في مقار عملهم بالمنشآت التعليمية لمراكز مدن المحافظة للتحقيق، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، مؤكداً أن الانضباط والالتزام معيار تقييم مستوى الأداء لتحسين مستوى الخدمات المقدَّمة للمواطنين.

شدد المحافظ على ضرورة استمرار تكثيف أعمال لجان المتابعة الميدانية والمرور المفاجئ على المنشآت الخدمية بمختلف القطاعات لضبط منظومة العمل، ورصد أي حالات تقصير أو إهمال، ومحاسبة المقصِّرين بكل حزم.

من جانبه أوضح محمد السيد مدير إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام أنه تم تشكيل لجنة للمرور على المنشآت التعليمية بمراكز الزقازيق وديرب نجم والقنايات لمتابعة سير انتظام العاملين بها والتأكد من إلتزامهم بمواعيد العمل المحددة.

وأسفرت أعمال اللجنة عن رصد الاهمال في الإشراف علي سجلات الحضور والإنصراف لفتح السجلات قبل مواعيد العمل الرسمية بمقر مدرسة الشهيد رمضان اسماعيل الابتدائية التابعة للإدارة التعليمية بديرب نجم والإهمال في الإشراف علي سجلات الحضور والإنصراف لفتح السجلات قبل مواعيد العمل الرسمية بمقر مدرسة الشهيد هاني حامد الابتدائية التابعة لإدارة شرق الزقازيق التعليمية كذلك عدم تواجد ٣٤ من العاملين بالمدرسة وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد ترك العمل

كما تبين الإهمال في الإشراف علي سجلات الحضور والإنصراف لفتح السجلات قبل مواعيد العمل الرسمية بمقر الإدارة التعليمية بالقنايات كذلك عدم تواجد (٤٩) بمقر الإدارة، وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد ترك العمل ليقرر محافظ الشرقية إحالة العاملين غير الملتزمين للتحقيق في المخالفات الواردة بالتقرير لإتخاذ ما يلزم قانوناً حيالهم.