مها الرباط تطالب بدخول المبادرات الصحية ضمن الهيكل المؤسسي للصحة

قالت الدكتورة مها الرباط، وزير الصحة الاسبق، أستاذ الصحة العامة بجامعة القاهرة ، أن الدولة المصرية بذلت مجهودا كبيرا في ملف الصحة ولعل ابرز تلك الجهود المبادرة الصحية التي خرج منها ما يقرب من مبادرة صحية تقدم خدماتها لكافة المواطنين، موضحة أن نتاج تلك المبادرات حصول مصر علي الاشهاد الدولي بالخلو من فيروس سي.

تأثير المبادرات الرئاسية

وأضافت خلال كلمة بجلسة "صحة المواطن" بمنتدي مصر 2026" ان مفهوم المبادرات فى الصحة العامة له تأثير كبير على المواطنين فى المستوى الوطنى وهذة المبادرات تستلزم مطلبات عديدة من ابرزها أرقام وعلاجات وكوادر ومستلزمات لتقديم الخدمة .

وأشارت إلى أن المبادرات بدأت وسط عبء كبير من الأمراض وتخوف مقلق من ارتفاع الإصابة بفيروس سي ، ولكن العامل المساعد في تخطي تلك العقبات و التحدى وجود ترصد لهذة الأمراض والنظم الموجودة كلها امور ساعدت علي نجاح تلك المبادرات

واكدت ان هذه المبادرات نجحت فى الوصول للمستهدف من الأطفال والسيدات والشباب وكبار السن وتم ربطها ايضاً بالرعاية الصحية الأولية ولذا لابد من دخولها داخل الهيكل المؤسسي